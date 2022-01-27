Kemal Kahraman kimdir? Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir? Diş macunu reklamında oynadı tacizler başladı!

KEMAL KAHRAMAN KİMDİR?

Daha önce reklam afişinde Ezgi Mola ile yer alan Kemal Kahraman'ın müzikle ilgilendiği bilinmekte. Oyuncunun karşısına tekrar tekrar çıkan Kahraman, bir gün Mola'ya "Bir şey konuşmak istiyorum" dedi.

Ezgi Mola "Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek tersledi. Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüdü ve "Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin" diyerek kaportayı tekmeledi.

Mola'nın şikayeti sonrası savcılık, "Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim" diyen Ezgi Mola'yı haklı buldu ve Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. Oyuncu Ezgi Mola, Kemal Kahraman ile daha önce bir diş macunu reklam filminin afişinde beraber yer almıştı.