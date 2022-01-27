BARBAROSLAR ORUÇ REİS ÖLDÜ MÜ?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayınlanan son bölümünde Oruç Reis karnından yara almıştı. Yayınlanan yeni fragmanda ise Oruç Reis'in öldüğü duyuruluyor. Ancak Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayımlanacak bölümle netlik kazanacak.

Fragmanda Hüma Hatun, ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözlerini sarf etti.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hristiyan birliği ile bir anlaşma yapmak için Venedikli Leonardo Barbarigo'nun getirilmesini bekleyen Pietro, kaleye Oruç Reis'in girişiyle büyük bir yıkıma uğramıştı. Baba Oruç bu hamlesiyle Akdeniz'de Türklerin hakimiyet sürdüğü tüm adaları ele geçirmeyi hedefleyen Pietro ve Hristiyan Birliği'nin planlarını nasıl bozacak ve Midilli'ye çevrilen topları nasıl engelleyecektir? Hızır, ele geçirdikleri Antuan ve Leonardo'dan mahzenden kaçmalarına Meryem'in yardım ettiğini öğrenmişti. Ağabeyi Pietro'nun öldürüleceği endişesiyle Leonardo'yu kaçırma girişiminde bulunan Meryem, Hızır'a asıl gerçeği söyleyecek midir? Hızır, Meryem'in bu ihaneti karşısına ne yapacaktır?

Şahin'den aldığı bilgiyle handaki Unita evraklarına ulaşan Isabel, kardeşinin tutulma ihtimalinin bulunduğu yeri keşfetmiş ve kendisine yardımcı olması için Oruç'a haber yollamıştı. Oruç'un gelmeyişiyle tek başına kalan ve etrafı yüzü kapalı adamlar tarafından sarılan Isabel ne yapacaktır? Onu kim, nasıl kurtaracaktır? Hüma, İskenderiye'de kuracağı atölye için Osmanlı'dan ahiler getirmeyi başarmıştı. Osmanlı'nın topraklarında giderek yükselişi karşısında Karabay ve Firuze ne yapacaktır?

Şahbaz, Barbaros kardeşlerin Akdeniz'de güçlenmesinden rahatsız olan Derya Beylerini yanına çekerek Oruç'a had bildirmelerini istemiş fakat hanı basan Piri Reis kılıcıyla onlara büyük bir gözdağı vermişti. Şahbaz ve Derya Beyleri bunun intikamını nasıl alacaklardır?

ORUÇ REİS KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Oruç Reis (1470 veya 1474, Midilli Adası - 1518, Tilimsan), Osmanlı denizci. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.

Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli'nin Bonova köyünde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462'de Midilli'nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.

Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir'e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.

Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler. Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.

Oruç Reis'in 1518'de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.