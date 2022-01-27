Acun Ilıcalı 'diskalifiye olabilir' dedi Adem Aycan Sema nerede akıbeti açıkladı! Survivor 2022'de ne oldu resmen duyurdu korona...TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de neler oluyor? 15 Ocak'ta başlayan yarışmada tam kadro bir türlü, bir arada yer alamadı. Önce Nisa Bölükbaşı'nın koronavirüse nedeniyle geç katılacağı açıklandı. Sonrasında Adem Kılıçcı yarışmada yer almadı. Ardından Aycan Yanaç ve Sema Aydemir bir anda ortadan kayboldu. Peki Adem, Aycan, Sema'ya ne oldu? İşte merak edilen o konu yanıt buldu ama yine bir garip şaibeyle...