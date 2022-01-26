Kuruluş Osman'dan ayrılması olay olmuştu! Yeni dizisiyle dönmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman'da gönülleri fetheden isim olmuştu! Yeni dizisiyle sıfırdan başlangıç yapacak. Kuruluş Osman'ın Kasım ayında yayınlanan 71. alanında projeye veda eden Emel Dede'nin yeni projesi hayranları doğrultusundan merakla bekleniyor. Dizide Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etmesiyle eş güdümlü kendine gelen yeni projeleri değerlendirmeye aldığı gelen kulis verileri arasında yer alıyor. İlerleyen zamanlarda ünlü oyuncunun yeni rol alacağı dizi belli olacak.
YENİ PROJESİ BELLİ OLACAK
İlk bölümden bu yana kadroda yer alan güzel oyuncu Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının ardından yeni bir projede yer alması bekleniyor.
Kulislerde dile getirilen son bilgilere göre, ünlü oyuncunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı iddia ediliyor. Gelecek günlerde Emel Dede'nin yeni projesi netlik kazanacak.
EMEL DEDE KİMDİR?
Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur. Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamıştır.