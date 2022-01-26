Kuruluş Osman'dan ayrılması olay olmuştu! Yeni dizisiyle dönmeye hazırlanıyor

EMEL DEDE KİMDİR?

Emel Dede, 5 Mayıs 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dede, 1.72 metre boyunda, 52 kilo ve Başak burcudur. Emel Dede; ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yaşamıştır.