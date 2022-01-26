Gönül Dağı’nda yüreklere mıh gibi çakılacak ayrılık iddiası! Hazal Çağlar diziden ayrılıyor mu?

Gönül Dağı'nda yüreklere mıh gibi çakılacak ayrılık iddiası! Hazal Çağlar diziden ayrılıyor iddiaları moral bozacak. TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları merakla takip edilen Gönül Dağı'nda heyecan dolu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden olan Asuman ile Ramazan'ın yollarının ayrılması başta moralleri bozdu ve Asuman'ın babasının felç olması herkesi kahretti. Öte yandan son olarak ortaya atılan iddia seyircileri şok edecek. Asuman karakteriyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın diziye veda edeceği iddiası büyük üzüntüye neden olacak.

ŞOK EDEN GELİŞMELER YAŞANIYOR

Gönül Dağı'nın son bölümlerinde Ramazan ile Asuman arasında yaşanan yeni gelişmeler izleyici şok etmeye devam ediyor.