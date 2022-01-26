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    • Magazin
    • 27.01.2022 07:02
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    • 27.01.2022 07:04
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    Ece Erken kimdir, kaç evlilik yaptı? Ece Erken'in eski eşleri kimler? Öldürülen kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyordu?

    İstanbul Yeşilköy'de gece saatlerinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na silahlı saldırı düzenlendi. Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde aldığı 4 kurşun darbesiyle yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sğalık ekipleri ilk müdahalesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Avukat Mahmutyazıcıoğlu bir dönem BJK yöneticiliğini yapıyordu. Hem magazin hem spor camiasında gündem olan cinayet sonrası Ece Erken kimdir, kaç evlilik yaptı? Ece Erken'in eski eşleri kimler? Öldürülen kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyordu? soruları gündeme geldi. İşte yanıtları...

    Ece Erken kimdir, kaç evlilik yaptı?

    İstanbul Bakırköy'de gece saatler 00:30'u gösterdiğinde silah sesleri yükseldi. Ece Erken'in geçtiğimiz yaz evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan Mahmutyazıcıoğlu saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? Ece Erken kimdir, kaç evlilik yaptı? Ece Erken'in eski eşleri kimler? Öldürülen kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyordu? İşte son dakika haberin detayları...

    ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ!

    Olay Yeşilköy'de meydana geldi. Balıkçı restorantından gerçekleşen olayda, Şafak Mahmutyazıcıoğlu henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

    Vücuduna 4 mermi isabet eden Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. İlk müdahalede Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü belirlenirke, şoförünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.

    ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

    ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

    Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı ve vefat ettiğinde 42 yaşındaydı.

        ECE ERKEN İLE HAZİRAN AYINDA EVLENMİŞTİ

        Erken, eşi ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal medyadan şöyle duyurmuştu:

        "Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."

        ECE ERKEN KİMDİR, KAÇ EVLİLİK YAPTI?

        Sunucu Ece Erken toplamda 3 evlilik yapmıştır ve Eymen adında 1 çocuğu bulunmaktadır.

        ESKİ EŞLERİ KİMLER?

        Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. 7 ay önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dünyaevine girmişti.

        OLAYLI BİRLİKTELİK

        Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar aralarındaki sorunları çözdü. Bugün nikah masasına oturan çift aile arasında gerçekleşen bir törenle evlendi.
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        Haberler Magazin Ece Erken kimdir, kaç evlilik yaptı? Ece Erken'in eski eşleri kimler? Öldürülen kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyordu?
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