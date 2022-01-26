Ece Erken kimdir, kaç evlilik yaptı? Ece Erken'in eski eşleri kimler? Öldürülen kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyordu?

ESKİ EŞLERİ KİMLER?

Erken, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. 7 ay önce de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile dünyaevine girmişti.

OLAYLI BİRLİKTELİK

Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık aşıklar aralarındaki sorunları çözdü. Bugün nikah masasına oturan çift aile arasında gerçekleşen bir törenle evlendi.