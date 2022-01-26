İstanbul Bakırköy'de gece saatler 00:30'u gösterdiğinde silah sesleri yükseldi. Ece Erken'in geçtiğimiz yaz evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan Mahmutyazıcıoğlu saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? Ece Erken kimdir, kaç evlilik yaptı? Ece Erken'in eski eşleri kimler? Öldürülen kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne iş yapıyordu? İşte son dakika haberin detayları...
ECE ERKEN'İN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ!
Olay Yeşilköy'de meydana geldi. Balıkçı restorantından gerçekleşen olayda, Şafak Mahmutyazıcıoğlu henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Vücuduna 4 mermi isabet eden Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. İlk müdahalede Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğü belirlenirke, şoförünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?
Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı ve vefat ettiğinde 42 yaşındaydı.