Bugün Survivor’da kim elendi? 26 Ocak Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor Sercan, Berna, Mert veya Ayşıl elendi mi?

SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor All Star'da elenen isim bu akşam belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım ve Gönüllüler takımından Berna Keklikler. Sürgün adasında olan eleme adayları, bu akşam konseye katılacak. Pazartesi akşamı yapılan SMS oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. 2. hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az oy alan yarışmacı Survivor olma hayallerine veda edecek.