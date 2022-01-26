TV8'in fenomen yarışması Survivor 2022'de nefesler tutuldu ve her gün ayrı bir heyecanla izleniyor. Bu akşam elenen isim belli olacak. Bu akşam eleme konseyi öncesinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, ödül oyununda karşılaşacak. Peki, Bugün Survivor'da kim elendi? 26 Ocak Çarşamba Survivor kim elendi, adadan kim gitti? Survivor Sercan, Berna, Mert veya Ayşıl elendi mi? İşte detaylar...
SURVİVOR'DA KİM ELENECEK?
Survivor All Star'da elenen isim bu akşam belli olacak. Bu haftanın eleme adayları Ünlüler takımından Mert Öcal, Ayşıl Özaslan, Sercan Yıldırım ve Gönüllüler takımından Berna Keklikler. Sürgün adasında olan eleme adayları, bu akşam konseye katılacak. Pazartesi akşamı yapılan SMS oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. 2. hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az oy alan yarışmacı Survivor olma hayallerine veda edecek.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANACAK?
Bu akşam eleme konseyi öncesinde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, ödül oyununda karşılaşacak. Zorlu bir deniz parkurunda mücadele edecek yarışmacıları, finalde atış yerine zorlu bir bulmaca bekliyor olacak. Nefes kesen karşılaşmaların ekrana geleceği oyunda kazanan takım güzel bir ödüle kavuşacak.