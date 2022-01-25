Survivor oldu izdivaç Mert Öcal aşkı o yarışmacı da buldu! Sağ gösterip sol vurdu aklın ucundan geçmez! Evrim İlayda dendi ama... Cemal Can Canseven'in şampiyonluk ipini göğüslediği 2020 sezonu tüm yarışmacılarına yaradı. Pek çoğu farklı projelerde yer aldı. Ancak bazılarına Survivor aşk kapılarını da açtı. Survivor 2020'de de, sonrasında da aşk yaşadıkları iddia edilen Evrim Keklik ve Mert Öcal aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki Mert Öcal hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Neler oluyor?
Survivor 2020'nin hafızalarda kalan isimlerinden biri olan Mert Öcal, Survivor Panorama'da yorumculuk macerasının ardından bu kez de Survivor 2022 All-Star macerasına atıldı. Yaşına göre üstün bir performansa sahip olan Mert Öcal zaman zaman sivri yorumları, laf sokmaları ama daha çok da itirazlarıyla biliniyor. İzleyici de onun bu hallerini çok seviyor.
Yakışıklı olması da cabası. 39 yaşındaki yarışmacı hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı ve o iddiayı sosyal medya fenomeni Ata Benli gündeme getirdi. Mert Öcal'ın, Survivor'dan bir sevgilisi olduğunu ve bu sevgilisinin kim olduğunu da şu sıralar yine Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı'nın sosyal medyadaki ses odalarından birinden açıkladığı iddia edildi.