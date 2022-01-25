Survivor oldu izdivaç Mert Öcal aşkı o yarışmacı da buldu! Sağ gösterip sol vurdu aklın ucundan geçmez! Evrim İlayda dendi ama... Cemal Can Canseven'in şampiyonluk ipini göğüslediği 2020 sezonu tüm yarışmacılarına yaradı. Pek çoğu farklı projelerde yer aldı. Ancak bazılarına Survivor aşk kapılarını da açtı. Survivor 2020'de de, sonrasında da aşk yaşadıkları iddia edilen Evrim Keklik ve Mert Öcal aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki Mert Öcal hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Neler oluyor?