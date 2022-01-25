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    • Magazin
    • 25.01.2022 15:50
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    • 25.01.2022 15:50
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    Survivor oldu izdivaç Mert Öcal aşkı o yarışmacı da buldu! Sağ gösterip sol vurdu aklın ucundan geçmez! Evrim İlayda dendi ama...

    Survivor bu yıl All-Star formatıyla TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. İzleyici için heyecanının her geçen bölüm arttığı Survivor 2022'de kavgalılar, aşıkla, platonikler, dostlar kısacası eskiden hesabı olan herkes bi arada. Hal bölye olunca, Survivor'ın yakın tarihinin en çok konuşulan isimleri seçildi bu yıl kadroya. Onlardan biri de Mert Öcal. Her şeye itiraz etmesiyle bilinen Mert Öcal hakkında sosyal medyada öyle bir iddia ortaya atıldı ki görenler duyan şaştı kaldı. Mert Öcal'ın Evrim Keklik, İlayda Şeker'den sonra şimdiler bir başka Survivor yarışmacısıyla adı anılıyor. Peki Mert Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen o isim kim?

    Survivor oldu izdivaç Mert Öcal aşkı o yarışmacı da buldu!

    Survivor oldu izdivaç Mert Öcal aşkı o yarışmacı da buldu! Sağ gösterip sol vurdu aklın ucundan geçmez! Evrim İlayda dendi ama... Cemal Can Canseven'in şampiyonluk ipini göğüslediği 2020 sezonu tüm yarışmacılarına yaradı. Pek çoğu farklı projelerde yer aldı. Ancak bazılarına Survivor aşk kapılarını da açtı. Survivor 2020'de de, sonrasında da aşk yaşadıkları iddia edilen Evrim Keklik ve Mert Öcal aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ancak gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki Mert Öcal hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Neler oluyor?

    Survivor 2020'nin hafızalarda kalan isimlerinden biri olan Mert Öcal, Survivor Panorama'da yorumculuk macerasının ardından bu kez de Survivor 2022 All-Star macerasına atıldı. Yaşına göre üstün bir performansa sahip olan Mert Öcal zaman zaman sivri yorumları, laf sokmaları ama daha çok da itirazlarıyla biliniyor. İzleyici de onun bu hallerini çok seviyor.

    Yakışıklı olması da cabası. 39 yaşındaki yarışmacı hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı ve o iddiayı sosyal medya fenomeni Ata Benli gündeme getirdi. Mert Öcal'ın, Survivor'dan bir sevgilisi olduğunu ve bu sevgilisinin kim olduğunu da şu sıralar yine Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı'nın sosyal medyadaki ses odalarından birinden açıkladığı iddia edildi.

        Survivor 2020 sırasında Mert Öcal'ın adı defalarca Evrim Keklik'le anıldı. Yarışma sırasında buna açıklama yapmayan ikili yarışma sonrası bu iddiaları kati bir dille yalanladı. Evrim Keklik yaptığı açıklamada "Arkadaşlar Mert Öcal ile ilgili hiç bir duygusal yakınlığım yoktur. Kendisiyle çok iyi arkadaşız ve istediğini beğenir istediğini kişi ile görüşür lütfen bu konu ile ilgili daha fazla bana mesaj göndermeyin. Sizi seviyorum" notunu düşmüştü.

        Mert Öcal'ın adı daha sonra Survivor 2021 yarışmacılarından İlayda Şeker'le anılmaya başladı. İkilinin aşkının tam gaz devam ettiği haberleri ortaya atılıyordu ancak hiçbir zaman ne doğruladılar ne yalanladılar. Sonrasında da İlayda Şeker, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'la aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde çift evlilik hazırlığında.

        Şimdilerde Mert Öcal'ın adı, hiç kimsenin aklının ucundan dahi geçmeyecek bir isimle anılmaya başladı. Sosyal medyada yer alan iddiayı Survivor'la ilgili yaptığı yayınlarla bilinen Ata Benli gündeme getirdi.

            Mert Öcal'ın adının anıldığı isim eski Survivor'lardan Makbule Şakalakoğlu. Survivor'a ilk katıldığında evli olan ve adı Makbule Karabudak olan yarışmacı yarışma sonrası eşiyle yollarını ayırmıştı. Ata Benli iddiasını ise bir tweete dayandırıyor.

            Survivor'ın olay yaratan isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı'nın, Makbule Şakalakoğlu ve Mert Öcal'ın ilişkisini, sosyal medyadaki ses odalarında anlattığını iddia eden bu tweet kısa sürede olay yarattı.

            Makbule Şakalakoğlu adlı eski yarışmacının Nisa Bölükbaşı ile yakın arkadaş olduğu hatta bu sezon için havalimanında uğurlamaya kadar gittiği de biliniyor.

                Makbula Şakalakoğlu son olarak Survivor 2021'in kanlı bıçaklı olan yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Ayşe Yüksel'in bir araya gelerek herkesi şaşırttığı bu karede karşımıza çıkmıştı. Ancak Mert Öcal ile Makbule hakkındaki iddiaların henüz bir gerçeklik payı ve açıklaması bulunmuyor.
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                Haberler Magazin Survivor oldu izdivaç Mert Öcal aşkı o yarışmacı da buldu! Sağ gösterip sol vurdu aklın ucundan geçmez! Evrim İlayda dendi ama...
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