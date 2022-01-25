Survivor Adem Sema Aycan'a ne oldu neredeler? Neden yok'un yanıtını duyan yıkıldı! Acun Ilıcalı sustu o isim ağzından kaçırdı... 15 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Survivor'da neler oluyor? Son günlerde özellikle bazı yarışmacıların ada konseyi dahil hiçbir yerde görülmemesi sonrası sosyal medya karıştı. Acun Ilıcalı açıklama yaptı yapmasına ama izleyiciler Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç ve Sema Aydemir'e ne olduğunu merak ediyor. Daha önce sakatlığı olan yarışmacıların dahi ada konseyine katıldığını hatırlatan izleyiciler duydukları karşısında şaşkına döndü.