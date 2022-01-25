Survivor Adem Sema Aycan'a ne oldu neredeler? Neden yok'un yanıtını duyan yıkıldı! Acun Ilıcalı sustu o isim ağzından kaçırdı... 15 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Survivor'da neler oluyor? Son günlerde özellikle bazı yarışmacıların ada konseyi dahil hiçbir yerde görülmemesi sonrası sosyal medya karıştı. Acun Ilıcalı açıklama yaptı yapmasına ama izleyiciler Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç ve Sema Aydemir'e ne olduğunu merak ediyor. Daha önce sakatlığı olan yarışmacıların dahi ada konseyine katıldığını hatırlatan izleyiciler duydukları karşısında şaşkına döndü.
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, heyecanlı bölümleriyle nefes kesiyor.
Survivor 2022 All Star'da yeni sezon heyecanı sürerken, birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı yarışmada Adem, Aycan ve Sema'nın olmaması dikkat çekti. Özellikle son dokunulmazlık oyununda yer almamaları ve konseye de çıkmamaları tartışmalara neden olurken, programın sıkı takipçileri tarafından ortaya da çeşitli iddialar atıldı.