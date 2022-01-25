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    • Magazin
    • 25.01.2022 13:40
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    • 25.01.2022 13:40
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    Sonunda bu oldu! Survivor Turabi çakmağı çaktı ateşi yaktı 'amatör sunucu çöp kovasını koy...' Küfürsüz olmaz dedi Acun Ilıcalı...

    Acun Ilıcalı'nın göz bebeği Survivor'ın, 2022 All-Star sezonu başladı... Daha önceki sezonlarda yarışmış, performanslarıyla akıllarda kalmış, kimileri şampiyon olmuş yarışmacılarında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor All-Star 2022, bir yandan Dominik'te devam ederken bir yandan da yankıları Dominik dışında sürüyor. Survivor tarihinin efsaneleşen isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, yarışma başlamadan yaptığı ve olay yaratan yorumlarına, yarışma başladıktan sonra da devam ediyor hatta katılmadığı yarışmada en çok konuşulan isim olarak bir ilke imza atıyor.

    Survivor Turabi’den bombalar devam ediyor

    Sonunda bu oldu! Survivor Turabi çakmağı çaktı ateşi yaktı 'amatör sunucu çöp kovasını koy...' Küfürsüz olmaz dedi Acun Ilıcalı... Herkesin dört gözle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer almasını beklerken Survivor'a katılmayan efsane yarışmacı Turabi Çamkıran, sosyal medya yaptığı Survivor yorumlarıyla olay yaratıyor. Daha önce yarışmacılardan, Survivor Panorama yorumcularına kadar herkesi hedef alan Turabi Çamkıran yeni yorumlarıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Acun Medya tarafından yapılan Survivor All Star 2022 hızlı başladı. İddialı yarışmacıları bir araya getiren program şu sıralar gündemin zirvesinde yer alıyor.

    Yarışmanın takipçileri kadro açıklanmadan adaya gitmesine kesin gözüyle baktıkları Survivor Turabi Çamkıran ile ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak yarışmaya gitmese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve verdiği cevaplarla Turabi, Survivor'a damga vurmaya devam ediyor.

        Renkli kişiliği, özlü sözleri ve parkur performansıyla katıldığı dönmelerde yarışmanın en çok konuşulan ismi olan Survivor Turabi, sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara cevap veriyor.

        Turbo Turabi lakaplı yarışmacı geçtiğimiz günlerde olay yaratan bir paylaşıma imzasını atmıştı.

        Survivor Panorama yorumlarını hedef alan Turabi Çamkıran, ''Ulan teneke yorumcular!'' sözleriyle başladığı paylaşımını, ''Sizin oyununuz da bitireceğim. Hodri meydan!'' cümleleriyle sonlandırmıştı. Turabi Çamkıran olay yaratan yorumlarına devam ediyor.

            Atakan ve Hikmet'in ilerleyen zamanlarda kavga edeceğeni söyleyen Turabi Çamkıran, Survivor sunucusu Murat Yıldırım'a şaka yollu 'Murat ÖZAmatörsunucu' dedi.

            Sonrasında hedef tahtasına yine Survivor yorumcularını koyan Turabi Çamkıran şu sözleri kullandı : 'Çöp kovasını koy, mikrofon tut bazı yorumcuların yerine daha iyi yorum yapar.'

            Son olarak kendisinin üslubuna laf edilen bir paylaşımı yakalayan Turabi Çamkıran, Survivor paylaşımlarına devam edeceğe benziyor.
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            Haberler Magazin Sonunda bu oldu! Survivor Turabi çakmağı çaktı ateşi yaktı 'amatör sunucu çöp kovasını koy...' Küfürsüz olmaz dedi Acun Ilıcalı...
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