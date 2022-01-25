Sonunda bu oldu! Survivor Turabi çakmağı çaktı ateşi yaktı 'amatör sunucu çöp kovasını koy...' Küfürsüz olmaz dedi Acun Ilıcalı... Herkesin dört gözle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer almasını beklerken Survivor'a katılmayan efsane yarışmacı Turabi Çamkıran, sosyal medya yaptığı Survivor yorumlarıyla olay yaratıyor. Daha önce yarışmacılardan, Survivor Panorama yorumcularına kadar herkesi hedef alan Turabi Çamkıran yeni yorumlarıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.
Acun Medya tarafından yapılan Survivor All Star 2022 hızlı başladı. İddialı yarışmacıları bir araya getiren program şu sıralar gündemin zirvesinde yer alıyor.
Yarışmanın takipçileri kadro açıklanmadan adaya gitmesine kesin gözüyle baktıkları Survivor Turabi Çamkıran ile ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak yarışmaya gitmese de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve verdiği cevaplarla Turabi, Survivor'a damga vurmaya devam ediyor.