Sonunda bu oldu! Survivor Turabi çakmağı çaktı ateşi yaktı 'amatör sunucu çöp kovasını koy...' Küfürsüz olmaz dedi Acun Ilıcalı... Herkesin dört gözle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer almasını beklerken Survivor'a katılmayan efsane yarışmacı Turabi Çamkıran, sosyal medya yaptığı Survivor yorumlarıyla olay yaratıyor. Daha önce yarışmacılardan, Survivor Panorama yorumcularına kadar herkesi hedef alan Turabi Çamkıran yeni yorumlarıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.