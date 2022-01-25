Sadakatsiz'de çekimler durdu dizi yayından kaldırıldı! Kötü haberi bizzat duyurdu 1 hafta ekranlarda olmayacak. Sadakatsiz dizisi geçen hafta iki haftalık aranın ardından izleyici karşısına çıkmıştı. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz'den bir kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta Sadakatsiz'de Asya rolünü canlandıran Cansu Dere, koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Güzel oyuncu Cansu Dere'nin evinde karantinaya girdiği bilgisi paylaşılmıştı. Sette bir oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizide Aras karakterini canlandıran Berkay Ateş'in testinin pozitif çıktığı öğrenilirken dizinin bu hafta yayınlanacak bölümü yayın akışından kaldırıldı.