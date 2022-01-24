Survivor 2022'yi koronavirüs mü vurdu o isim diskalifiye! All-Star kavruluyor 3 kişi pozitif 2 kişi şüpheli! Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yoluna tam gaz devam ederken, flaş iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. 2022 yılında All-Star formatıyla seyirci karşısına çıkan Survivor'da 3 kişinin Kovid-19 pozitif çıktığı, 2 yarışmacının da sempton gösterdiği, 1 kişinin de yarışmayı bıraktığı iddia edildi. İddialara dair henüz bir açıklama yok ancak bazı yarışmacıların yokluğu kafaları karıştırıyor. İşte iddiaların detayları...
Survivor'da Nisa Bölükbaşı ile başlayan koronavirüs salgını, yarışmadaki yarışmacıları da mı vurdu? Sosyal medya bu iddia ile sallanıyor. İşte şoke eden haberin detayları...
Sosyal medyada Survivor hakkında yaptığı paylaşımlarla bilinen Ata Benli'nin son olarak ortaya attığı iddia hayli çarpıcı. Ata Benli'nin iddiasına göre 3 yarışmacı korona pozitif çıkarken, hali hazırda yarışan 2 yarışmacı da semptomlar görüldü.