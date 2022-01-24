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    • Magazin
    • 24.01.2022 12:00
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    • 24.01.2022 12:00
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    Survivor 2022'yi koronavirüs mü vurdu o isim diskalifiye! All-Star kavruluyor 3 kişi pozitif 2 kişi şüpheli! Acun Ilıcalı...

    TV 8'in göz bebeği Survivor, 15 Ocak'ta başladı, başlar başlamaz hem magazin hem de sosyal medya gündemine damgasını vurdu. Survivor'ın yakın tarihinin en başarılı yarışmacılarının yer aldığı Survivor All-Star 2022 bu kadar göz önünde olunca hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak bu kez iddialar vahim... Nisa Bölükbaşı'nın ardından Survivor 2022'de koronavirüs iddiaları patlak verdi. Bazı yarışmacıların ortalarda görünmemesi sonrası neler olduğu merak edilirken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. 3 kişinin korona olduğu hali hazırda yarışan 2 yarışmacının da şüpheli olduğu iddia edildi. İşte detaylar.

    Survivor 2022’yi koronavirüs mü vurdu?

    Survivor 2022'yi koronavirüs mü vurdu o isim diskalifiye! All-Star kavruluyor 3 kişi pozitif 2 kişi şüpheli! Acun Ilıcalı... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yoluna tam gaz devam ederken, flaş iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. 2022 yılında All-Star formatıyla seyirci karşısına çıkan Survivor'da 3 kişinin Kovid-19 pozitif çıktığı, 2 yarışmacının da sempton gösterdiği, 1 kişinin de yarışmayı bıraktığı iddia edildi. İddialara dair henüz bir açıklama yok ancak bazı yarışmacıların yokluğu kafaları karıştırıyor. İşte iddiaların detayları...

    Survivor'da Nisa Bölükbaşı ile başlayan koronavirüs salgını, yarışmadaki yarışmacıları da mı vurdu? Sosyal medya bu iddia ile sallanıyor. İşte şoke eden haberin detayları...

    Sosyal medyada Survivor hakkında yaptığı paylaşımlarla bilinen Ata Benli'nin son olarak ortaya attığı iddia hayli çarpıcı. Ata Benli'nin iddiasına göre 3 yarışmacı korona pozitif çıkarken, hali hazırda yarışan 2 yarışmacı da semptomlar görüldü.

        Ünlüler takımından Adem Kılıççı, Aycan Yanaç ve Sema Aydemir bir süredir yarışmada görünmüyor.

        Acun Ilıcalı, ada konseyinde yaptığı açıklamada 3 ismin sağlık sorunları nedeniyle yer almadığını söyledi.

        Ata Benli, Adem, Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandıklarını iddia etti. 3 yarışmacının 7 günlük karantinaya alındığını belirtirken iddiaların ardı arkası kesilmedi.

            İddiaya göre hastalığı en ağır geçiren Aycan Yanaç, yarışmadan çekilebilir. Diğer bir iddia ise hali hazırda yarışan 2 yarışmacı hakkında oldu.

            İddiaların devamında Merve Aydın ve Mert Öcal'ın da koronavirüs semptomları gösterdiği belirtildi.

            Mert Öcal ve Merve Aydın'a test yapıldığı ancak testlerinin negatif çıktığı, 2 yarışmacının durumlarının yakinen takip edildiği de iddialar arasında. Ancak bu iddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan bir açıklama yapılmadı.

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            Haberler Magazin Survivor 2022'yi koronavirüs mü vurdu o isim diskalifiye! All-Star kavruluyor 3 kişi pozitif 2 kişi şüpheli! Acun Ilıcalı...
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