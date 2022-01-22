Bir Zamanlar Çukurova öyle bir ismi transfer etti ki! İlçeye daha ilk anda ölüm yağdıracak. 4. sezonunda dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Eylül ve Ekim aylarında toplamda 3 bomba ayrılık yaşanmıştı. İzleyiciler tarafından her bölümü merakla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'da çiftliğin en önemli yüzlerinden olan iki isim daha veda ediyor. İlk bölümden bu yana kadroda yer alan Selin Genç (Gülten) ve Selin Yeninci (Saniye) diziye veda eden isimlerden olacak. Bu hafta yılbaşı nedeniyle ekranlara ara veren dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara damgasını vurmayı başardı.



İKİ AYRILIK YAŞANACAK

Murat Ünalmış, Hande Soral ve Kerem Alışık'ın 4. sezon başında veda ettiği Bir Zamanlar Çukurova dizisinden izleyicileri üzecek iki ayrılık haberi daha geldi.