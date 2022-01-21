Survivor yeni aşk bombası Nisa 1 hafta Ogeday'ı boş bıraktı olanlar oldu! 2022 All-Star'da aşk üçgeni değil beşgeni savaş çıkar... Survivor All-Star rekabet, yarışma ve şampiyon olma mücadelesinin yanı sıra bu sezon büyük hesaplaşmalara, açık kalan defterlerin kapandığı sezon olacak. Bu ekipte en çok dikkat çeken isim ise Nisa Bölükbaşı. Adeta çevresinde bir ateş hattı kuran Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi Ogeday Girişken kalbini bir başka yarışmacıya mı kaptırdı. İşte sosyal medyada yer alan o iddia.