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    • Magazin
    • 21.01.2022 13:06
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    • 21.01.2022 13:06
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    Survivor yeni aşk bombası Nisa 1 hafta Ogeday'ı boş bıraktı olanlar oldu! 2022 All-Star'da aşk üçgeni değil beşgeni savaş çıkar

    TV 8 ekranlarında 15 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Survivor 2022'de yok yok yok. Kanlı bıçaklı, eski aşk, yeni sevgili, platonik, hesabı olanlar, hesabı kapatanlar derken All-Star'a bir de yedeklerin geleceğini hesaba katmak gerek. O isimlerden biri de Nisa Bölükbaşı olacak. Survivor 2022'nin en dolambaçlı mevzusu ise onun etrafında dönüyor. Koronavirüs nedeniyle yarışmaya geç dahil olacak olan Nisa Bölükbaşı, sevgilisi Ogeday Girişken hakkında büyük bir şok yaşayabilir. Kısacası All-Star'ın yangın yerine dönmesi an meselesi.

    2022 All-Star’da aşk üçgeni değil beşgeni!

    Survivor yeni aşk bombası Nisa 1 hafta Ogeday'ı boş bıraktı olanlar oldu! 2022 All-Star'da aşk üçgeni değil beşgeni savaş çıkar... Survivor All-Star rekabet, yarışma ve şampiyon olma mücadelesinin yanı sıra bu sezon büyük hesaplaşmalara, açık kalan defterlerin kapandığı sezon olacak. Bu ekipte en çok dikkat çeken isim ise Nisa Bölükbaşı. Adeta çevresinde bir ateş hattı kuran Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi Ogeday Girişken kalbini bir başka yarışmacıya mı kaptırdı. İşte sosyal medyada yer alan o iddia.

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı yaşadığı rahatsızlıktan dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

    Yakın zamanda adaya yeniden gelece olan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi olan Ogeday'ın adı sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin iddiasına göre bir başka Survivor yarışmacısıyla anılıyor.

        Ogeday Girişken ise Nisa Bölükbaşı'yla aralarında çıkan aşk dedikoduları hakkında "Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri ise hayranları tarafından aşk iddialarını doğruladığı yönünde yorumlanmıştı.

        Öte yandan Nisa Bölükbaşı Survivor 2020'nin hemen ardından Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşamaya başlamıştı.

        Bu aşk birbirilerine sosyal medya üzerinden laf atacak kadar kötü bitmişti.

            Ayrıca Nisa Bölükbaşı ile Sercan Yıldırım arasında Survivor 2020'de yaşanan flört hala hafızalarda. Bu 4'lün şu an Survivor 2022'de bir arada olacaklarını hatırlatmakta fayda var.

            Sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin yapmış olduğu bir paylaşımda Ogeday Girişken'in Sude Burcu ile yakınlaştığını dile getirmesi ağızları açık bıraktı.

            Ogeday Girişken'in Sude Burcu'nun tokasını alması ve şans getirmesi için takması ise iddiaların artmasına neden oldu. İkilinin yakınlığı dikkat çekerken, Nisa Bölübaşı'nın Survivor'a gelmesiyle dengelerin ne yönde değişeceği ise merak konusu.
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            Haberler Magazin Survivor yeni aşk bombası Nisa 1 hafta Ogeday'ı boş bıraktı olanlar oldu! 2022 All-Star'da aşk üçgeni değil beşgeni savaş çıkar
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