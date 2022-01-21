Survivor yeni aşk bombası Nisa 1 hafta Ogeday'ı boş bıraktı olanlar oldu! 2022 All-Star'da aşk üçgeni değil beşgeni savaş çıkar... Survivor All-Star rekabet, yarışma ve şampiyon olma mücadelesinin yanı sıra bu sezon büyük hesaplaşmalara, açık kalan defterlerin kapandığı sezon olacak. Bu ekipte en çok dikkat çeken isim ise Nisa Bölükbaşı. Adeta çevresinde bir ateş hattı kuran Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi Ogeday Girişken kalbini bir başka yarışmacıya mı kaptırdı. İşte sosyal medyada yer alan o iddia.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı yaşadığı rahatsızlıktan dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.
Yakın zamanda adaya yeniden gelece olan Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi olan Ogeday'ın adı sosyal medya fenomeni Ata Benli'nin iddiasına göre bir başka Survivor yarışmacısıyla anılıyor.