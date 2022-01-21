Survivor'ın başlamasıyla birlikte TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı final bölümüyle ekranlara geliyor. O Ses Türkiye'nin finali için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı üstlendiği O Ses Türkiye 2022'de finale kalan 6 isim belirlenmişti. Şimdi şampiyon olan isim merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye birinci kim oldu, kim kazandı? O Ses Türkiye 2022 şampiyonu kim oldu? İşte finale dair detaylar...
O SES TÜRKİYE BİRİNCİ KİM OLDU, KİM KAZANDI?
Hakkı İlek, Devrim Seyrek, Mert Yenihayat, Hasan Koçak, Mustafa Açıkgöz ve Şevval İkiz finale kalan isimler olmuştu. Şampiyon olan isim birazdan duyurulacak.
İŞTE FİNALE KALAN 6 YARIŞMACI
Devrim Seyrek
Hasan Koçak
Hakkı İlek
Mert Yenihayat
Şevval İkiz
Mustafa Açıkgöz