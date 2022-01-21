Survivor'ın başlamasıyla birlikte TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı final bölümüyle ekranlara geliyor. O Ses Türkiye'nin finali için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı üstlendiği O Ses Türkiye 2022'de finale kalan 6 isim belirlenmişti. Şimdi şampiyon olan isim merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye birinci kim oldu, kim kazandı? O Ses Türkiye 2022 şampiyonu kim oldu? İşte finale dair detaylar...