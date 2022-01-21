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    • Magazin
    • 22.01.2022 15:32
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    • 22.01.2022 15:32
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    Erkan Petekkaya 58. bölümde diziye geri dönüyor! Kırmızı Oda'dan Sadi'yi özleyenlere müjde geldi!

    Geçen sezon sezonda reyting sıralamasında cuma günleri rakip tanımayan Kırmızı Oda ikinci sezonunda Total'de ilk 10'da yer alamadı. Yaşanan bu gelişmeler diziyle ilgili değişikler yapılmasına neden oldu. İlk olarak dizi yeni yılda bir süre ekranlara ara verme kararı aldı. Öte yandan Sadi karakteriyle büyük beğeni toplayan ve geçen sezon sonu projeye veda eden Erkan Petekkaya'ya teklif götürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OGM Pictures Erkan Petekkaya'ya yeniden teklif götürdü ve ünlü oyuncu bu teklifi kabul etti. Kırmızı Oda'nın yeni bölümlerinde seyirciler Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakterinin yeni sahnelerini izlemeye devam edecek.

    Kırmızı Oda’nın Sadi’si geri dönüyor!

    TV8 ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda dizisi yeni yılın ardından bir süre ekranlara veda etme kararı aldı. İkinci sezonunda ilk sezonunda elde ettiği başarıyı sağlamayan dizinin yapım şirketi yeni yılda Kırmızı Oda'yla ilgili bazı düzenlemeler yapıyor. İlk sezonda dizide Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın gidişiyle düşüşe geçen Kırmızı Oda ünlü oyuncuya tekrar teklif götürdü. Kendisine gelen teklifi değerlendiren Erkan Petekkaya diziye tekrar dönüş yapma kararı aldı. Petekkaya'nın aldığı bu karar dizinin sıkı takipçilerinde büyük sevinç yarattı. Şimdi gözler Kırmızı Oda'nın yeni bölümüne çevrildi.

    EKRANLARA ARA VERDİ

    TV8 ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda dizisi yeni yılın ardından bir süre ekranlara veda etme kararı aldı.

    İkinci sezonunda ilk sezonunda elde ettiği başarıyı sağlamayan dizinin yapım şirketi yeni yılda Kırmızı Oda'yla ilgili bazı düzenlemeler yapıyor.

    İlk sezonda dizide Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın gidişiyle düşüşe geçen Kırmızı Oda ünlü oyuncuya tekrar teklif götürdü.

        Kendisine gelen teklifi değerlendiren Erkan Petekkaya diziye tekrar dönüş yapma kararı aldı. Petekkaya'nın aldığı bu karar dizinin sıkı takipçilerinde büyük sevinç yarattı.

        ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

        Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970'de Elazığ'da doğdu. Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirdi. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okudu.

        Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır.

            ERKAN PETEKKAYA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER

            1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

            Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol aldı.
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