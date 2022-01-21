Erkan Petekkaya 58. bölümde diziye geri dönüyor! Kırmızı Oda'dan Sadi'yi özleyenlere müjde geldi!

TV8 ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda dizisi yeni yılın ardından bir süre ekranlara veda etme kararı aldı. İkinci sezonunda ilk sezonunda elde ettiği başarıyı sağlamayan dizinin yapım şirketi yeni yılda Kırmızı Oda'yla ilgili bazı düzenlemeler yapıyor. İlk sezonda dizide Sadi karakterini canlandıran Erkan Petekkaya'nın gidişiyle düşüşe geçen Kırmızı Oda ünlü oyuncuya tekrar teklif götürdü. Kendisine gelen teklifi değerlendiren Erkan Petekkaya diziye tekrar dönüş yapma kararı aldı. Petekkaya'nın aldığı bu karar dizinin sıkı takipçilerinde büyük sevinç yarattı. Şimdi gözler Kırmızı Oda'nın yeni bölümüne çevrildi.

EKRANLARA ARA VERDİ

TV8 ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda dizisi yeni yılın ardından bir süre ekranlara veda etme kararı aldı.