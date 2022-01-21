Demet Akalın kendini tutamadı Survivor'a verdi veriştirdi 'çok boş iş ya zevksiz!' Kızdırmayın Demet'i! Bir de TV 8'i... Survivor 2022 Alll-Star kendisinden beklenen tüm rekabeti, kaosu, hayatta kalma savaşıyla 15 Ocak günü TV 8 ekranlarında başladı. Yarışma daha başlar başlamaz olaylar patlak vermeye başladı bile. Bu sezon haksız rekabetin önlenmesi hem de seyir zevkinin artması amacıyla pek çok yeni kural getirildi. Ancak gelin görün ki bazıları bundan pek memnun değil.