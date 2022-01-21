Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.01.2022 10:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 10:17
    ABONE OL

    Demet Akalın kendini tutamadı Survivor'a verdi veriştirdi 'çok boş iş ya zevksiz!' Kızdırmayın Demet'i! Bir de TV 8'i...

    TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor, 15 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya başladı. 2022 sezonunda All-Star formatıyla yayınlanan Survivor'ın sıkı takipçileri pek çok yeni uygulama ve kuraldan pek memnun değil. Ada hayatının gösterilmemesi, oyun sayısının arttırılması da cabası. Survivor'ın ünlü tutkunlarında biri de Demet Akalın. Hem Masterchef'i hem de Survivor'ı takip eden Demet Akalın'ın yarışmacıları tek tek evine çağırdığı da biliniyor. Ancak gelin görün ki 2022 sezonundan pek memnun kalmamış olacak ki, sosyal medyada verdi veriştirdi.

    Demet Akalın kendini tutamadı Survivor’a verdi veriştirdi

    Demet Akalın kendini tutamadı Survivor'a verdi veriştirdi 'çok boş iş ya zevksiz!' Kızdırmayın Demet'i! Bir de TV 8'i... Survivor 2022 Alll-Star kendisinden beklenen tüm rekabeti, kaosu, hayatta kalma savaşıyla 15 Ocak günü TV 8 ekranlarında başladı. Yarışma daha başlar başlamaz olaylar patlak vermeye başladı bile. Bu sezon haksız rekabetin önlenmesi hem de seyir zevkinin artması amacıyla pek çok yeni kural getirildi. Ancak gelin görün ki bazıları bundan pek memnun değil.

    Survivor 2022 All Star, sezona hızlı bir başlangıç yaptı.

    Peş peşe sakatlıkların ve tartışmaların yaşandığı Survivor'da bir de sürgün adası uygulaması getirildi.

        Eleme adayı olan yarışmacılar, sürgün adası olarak tanımlanan başka bir adaya gönderiliyor.

        Demet Akalın, Masterchef ve Survivor düşkünlüğü ile biliniyor.

        Masterchef'te beğendiği yarışmacıları evine çağırarak yemekler yaptıran ve arkadaş olan Demet Akalın, Survivor yarışmasını izlerken yaşadığı heyecanı da sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dile getiriyor.

            "SÜRGÜN KAMPI ÇOK ZEVKSİZ"

            Sıkı bir Survivor izleyicisi olan şarkıcı Demet Akalın ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sürgün kampı uygulamasına tepki gösterdi.

            Demet Akalın şu ifadeleri kullandı "Sürgün kampı çok boş iş ya. Biz onları adalarında görmek istiyoruz. Adalardaki kavgaları, ada hayatını... Sürgün kampında bir şey yapmıyorlar ki. Sadece ateşin başında dolaşıyorlar. Hiç hoş bir şey değil ve zevksiz"

            "ARTIK TAT VERMİYOR"

            Yeni bir paylaşım yapan Akalın, Survivor izlediği anları paylaşarak, "Tat vermiyor" notunu düştü.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Putin’in sarayından yeni görüntüler...
            Haberler Magazin Demet Akalın kendini tutamadı Survivor'a verdi veriştirdi 'çok boş iş ya zevksiz!' Kızdırmayın Demet'i! Bir de TV 8'i...
                SON DAKİKA