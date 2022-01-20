Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı yüzüklü paylaşım büyük merak uyandırırken evleniyor mu sorusu da akıllara geldi. Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'nin paylaşımı sonrası detaylar merak konusu oluyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise'ye evlilik teklifi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi? İşte detaylar...
EVLİLİK KARARI ALDILAR
Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile birlikte evlilik kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. "Bizim bölümümüz başlasın" dedi.