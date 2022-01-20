Ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya hesabından yaptığı yüzüklü paylaşım büyük merak uyandırırken evleniyor mu sorusu da akıllara geldi. Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise'nin paylaşımı sonrası detaylar merak konusu oluyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Hadise'ye evlilik teklifi! Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, nerenin sahibi? İşte detaylar...