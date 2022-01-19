Yeni Kurtlar Vadisi yeni Polat Alemdar'la geliyor! Aylardır beklenen dizi bomba kadroyla şovunu yapacak. Başrollerinde Cihan Ünal, Damla Colbay, Hasan Denizyaran, Polat Bilgin ve Murat Han gibi önemli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalnız Kurt dizisinin çekimleri tam gaz devam ediyor. atv'de 5 olay isimle Yalnız Kurt fırtınası esecek. atv'den diziyi büyük bir heyecanla bekleyenlere müjde verildi. "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma 20.00'de atv ekranlarında başlıyor.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.