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    • Magazin
    • 19.01.2022 17:14
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    • 19.01.2022 17:14
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    Survivor Berna'nın eski hali akıl alır gibi değil 'çirkin değilsiniz sadece fakirsiniz' All-star Berna Keklikler yüzü gözü estetik

    Survivor 2022 bomba gibi başladı... Bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da son yılların en iyi yarışmacıları ve şampiyonları bir arada. Henüz ilk bölümlerden gerilim had safhaya çıktı. Bu gerilimlerin çoğunda da Berna Keklikler'in imzası vardı. Yine TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında şampiyon olarak şöhrete kavuşan Berna Keklikler ilk bölümden 3 vukuata imza attı. Sonrasında da kavgalarına devam etti ve edeceğe benziyor. Survivor'ın kavgacı kadını Berna Keklikler hakkında araştırma yapanlar eski halini görünce şaştı kaldı. Aslında bir güzellik yarışmasında derecesi bile olan Berna Keklikler yeniden yaratmış gibi.

    Survivor Berna’nın eski hali akıl alır gibi değil

    Survivor Berna'nın eski hali akıl alır gibi değil 'çirkin değilsiniz sadece fakirsiniz' All-star Berna Keklikler yüzü gözü estetik... Survivor başlar başlamaz adından en çok söz ettiren isimlerden biri Berna Keklikler oldu. 2022 All-Star'a 3 kavgayla başlayan Berna Keklikler, kavgacı performansına devam ediyo ve edecek gibi de görünüyor. Daha önce yine bir TV 8 yarışması olan Göz6'ya katılan şampiyon olan Berna Keklikler sosyal medyada da adından bolca söz ettiren bir isim.

    Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor yeni sezonda Berna Keklikler yer alıyor. Parkurda rekabetin giderek kızışmasıyla ünlüler ve gönüllüler kapışacak. Survivor'ın yeni sezonunda yarışanisimlerden biri de geçtiğimiz sezonlarda adından çokça söz ettiren Berna Keklikler.

    Berna Keklikler, daha önce 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.

        2017 yılında katıldığı Göz6 yarışmasıyla ünlenen Berna Keklikler, estetiksiz haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

        Survivor Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya'da doğdu. Üç kardeştir, bir kız bir de erkek kardeşi vardır. Güzel oyuncu ve model Berrin Keklikler kardeşidir. Anne ve babası Almanya'da yaşamaktadır.

        Ekran severler tarafından ilk olarak Göz6 isimli yarışma programı ile tanınmıştır. Yarışmayı kazanmış daha sonra Survivor 2017 yarışmasına katılmıştır. Ayrıca Stil Avcıları isimli yarışma programında da yer almıştır.

            Ekonomi üzerine eğitim alan güzel isim 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte yaşantısını İstanbul'da sürdürmektedir.

            Ayrıca geçmiş yıllarda Almanya'da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışması 2011 güzeli seçilmiştir.

            İŞTE BERNA'NIN ESTETİKSİZ HALİ

            Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, Lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.

                Berna Keklikler'in eski halini görenler "Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz de çirkin değilsiniz sadece fakirsiniz", "İyi de kızın eski hali de güzel", "Acun Ilıcalı'ya gidenlere bir şey oluyor yahu biz de mi katılsak" yorumları yapıldı.

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                Haberler Magazin Survivor Berna'nın eski hali akıl alır gibi değil 'çirkin değilsiniz sadece fakirsiniz' All-star Berna Keklikler yüzü gözü estetik
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