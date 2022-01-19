Sadakatsiz'de tam her şey yolunda girdi derken kötü haber geldi. Başrol oyuncusu iki hafta olmayacak. 2022 yılının ilk iki haftasında diğer diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz bu akşam günü 46. bölümüyle izleyici karşısına olacak. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat vereceği öğrenildi. Bomba gelişmelerin yaşanacağı Sadakatsiz'in yeni bölümde heyecan yine dorukta olacak. Öte yandan diziden kötü haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere koronavirüse yakalandı.
İKİ YENİ TRANSFER
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat verecek.
TEST SONUCU POZİTİF
Yılbaşı tatilinin ardından sete dönen ekipte başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronaya yakalandığı ortaya çıktı.
TV100'de yer alan habere göre, ünlü oyuncunun sette yapılan rutin kontrolde test donucu pozitif çıktı. Hemen karantinaya giren Cansu Dere'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.