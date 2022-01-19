Sadakatsiz'de tam her şey yolunda girdi derken kötü haber geldi. Başrol oyuncusu iki hafta olmayacak. 2022 yılının ilk iki haftasında diğer diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz bu akşam günü 46. bölümüyle izleyici karşısına olacak. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat vereceği öğrenildi. Bomba gelişmelerin yaşanacağı Sadakatsiz'in yeni bölümde heyecan yine dorukta olacak. Öte yandan diziden kötü haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere koronavirüse yakalandı.

İKİ YENİ TRANSFER

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat verecek.