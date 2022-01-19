Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.01.2022 19:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2022 19:53
    ABONE OL

    Sadakatsiz'de tam her şey yolunda girdi derken kötü haber geldi! Başrol oyuncusu iki hafta olmayacak

    İki haftadır ekranlarda olmayan Sadakatsiz dizisi yeni bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Üstelik dizi, yeni aile sürpriziyle seyircisini mest edecek. Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz 2022 yılında yayınlanacak ilk bölümüyle bu hafta yine dikkat çekecek. İki haftadır ekranlarda olmayan diziye iki ünlü isim katılıyor. Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal yeni rolleriyle Sadakatsiz'de boy gösterecek. Öte yandan dizinin başrol oyuncusundan kötü haber geldi. Sadakatsiz'de Asya rolünü canlandıran Cansu Dere, koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncu Cansu Dere'nin evinde karantinaya girdiği öğrenilirken Sadakatsiz çekimlerinin devam edeceği öğrenildi.

    Sadakatsiz tam her şey yolunda girdi derken kötü haber geldi!

    Sadakatsiz'de tam her şey yolunda girdi derken kötü haber geldi. Başrol oyuncusu iki hafta olmayacak. 2022 yılının ilk iki haftasında diğer diziler gibi kısa süreliğine ekranlara veda eden Sadakatsiz bu akşam günü 46. bölümüyle izleyici karşısına olacak. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı diziye iki yeni oyuncu katılıyor. Ünlü oyuncular Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat vereceği öğrenildi. Bomba gelişmelerin yaşanacağı Sadakatsiz'in yeni bölümde heyecan yine dorukta olacak. Öte yandan diziden kötü haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Cansu Dere koronavirüse yakalandı.

    İKİ YENİ TRANSFER

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Karaoğlu ile Gizem Ünsal'ın Ali'nin (Alp Akar) kız arkadaşının ailesine hayat verecek.

    TEST SONUCU POZİTİF

    Yılbaşı tatilinin ardından sete dönen ekipte başrol oyuncusu Cansu Dere'nin koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

    TV100'de yer alan habere göre, ünlü oyuncunun sette yapılan rutin kontrolde test donucu pozitif çıktı. Hemen karantinaya giren Cansu Dere'nin hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

        YENİ BÖLÜM YAYININI ETKİLEMEYECEK

        Dizinin Asya'sı Cansu Dere'nin sağlık durumu projenin yayın takvimini etkilemeyecek. Ünlü oyuncunun yer almadığı diğer sahnelerin çekimi sürüyor. Bir bölüm de stokları olan ekip Dere negatife döner dönmez Asya'lı sahnelere başlayacak.

        46. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

        Ali'nin geçirdiği kaza, Asya ve Volkan'ın birbirlerine kenetlenmelerine neden olurken, Aras'ın daha önce görülmeyen bir tarafını ortaya çıkarır.

        Asya'nın evinde ortaya çıkan gizli kamera Aras'ı delirtir. Bunu Volkan'ın yaptığına emin olan Aras Asya'nın tüm uyarılarına rağmen onu dinlemez.
            İmamoğlu’nun yalan siyasetine rakamlarla tepki!
            Haberler Magazin Sadakatsiz'de tam her şey yolunda girdi derken kötü haber geldi! Başrol oyuncusu iki hafta olmayacak
                SON DAKİKA