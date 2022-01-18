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    • Magazin
    • 18.01.2022 22:32
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    • 18.01.2022 22:32
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    Kardeşlerim'in yıldızı Yalnız Kurt'a geçiyor iddiaları! Büyük yankı uyandırdı dengeleri altüst edecek

    Kardeşlerim dizisinin Kadir'i Halit Özgür Sarı yeni dizisinin belli olduğu iddia edildi. Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle çok sevilen Halit Özgür Sarı'nın bu sezon şovunu atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'ta oynayacağı konuşuluyor. Diziden ayrılıkdıktan sonra pek çok teklif alan ve önemli projeler için adı geçen Halit Özgür Sarı'nın hangi projede yer alacağı ise hayranlarının merak ettiği sorulardan birisi. Halit Özgür Sarı, duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv için hazırladığı Yalnız Kurt dizisinde boy göstereceği iddialar arasında en dikkat çekenlerden birisi olsa da henüz açıklama gelmediğini belirtelim.

    Kardeşlerim’in yıldızı Yalnız Kurt kadrosuna mı katılıyor?

    Kardeşlerim'in yıldızı Yalnız Kurt'a geçiyor iddiaları! Büyük yankı uyandırdı dengeleri altüst edecek. atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim'in yıldız isminin Yalnız Kurt kadrosuna katılacağı iddia edildi. Kadir karakteriyle gönüllere taht kuran Halit Özgür Sarı'nın ayrılığının ardından Damlasu İkizoğlu da diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. İki ismin vedası seyirciyi şok ederken Halit Özgür Sarı'nın yeni projesinin belli olduğu konuşuluyor. Halit Özgür Sarı'nın çok yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekranlarda olacağı kulislerde sık sık dillendiriliyor.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Kardeşlerim'de yaşanan 2 vedadan sonrası seyirciler büyük şok yaşadı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olmuş ve yaşanan bu olay adeta yürekleri dağlamıştı.

    Kadir karakteriyle gönüllere taht kuran Halit Özgür Sarı'nın ayrılığının ardından Damlasu İkizoğlu da diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. İkilinin vedası seyirciyi şok ederken Halit Özgür Sarı'nın yeni projesinin belli olduğu konuşuluyor.

    Halit Özgür Sarı'nın çok yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekranlarda olacağı kulislerde sık sık dillendiriliyor.

        HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

        Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

        Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.

        OYNADIĞI DİZİLER

        2021 Kardeşlerim Kadir Eren Başrol Oyuncusu
        2020 Kırmızı Oda Klinik Müdürü Murat
        2020 Hakan: Muhafız Arif Yardımcı Oyuncu
        2019-2020 Şampiyon Kerem
        2018-2019 Diriliş Ertuğrul Süleyman Alp
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        Haberler Magazin Kardeşlerim'in yıldızı Yalnız Kurt'a geçiyor iddiaları! Büyük yankı uyandırdı dengeleri altüst edecek
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