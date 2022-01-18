EDHO'ya sonradan dahil olmuştu! Yalçın Hafızoğlu ve Aslı Bekiroğlu yeni projesiyle büyük sükse yaratacak. EDHO'nun yıldızı yeni rolüyle sevenlerini karşılayacak. atv ekranlarında 6 sezon süresince ekranlarda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle gönüllere taht kuran Yalçın Hafızoğlu'nun yer alacağı yeni proje duyuruldu. EDHO'dan sonra kendine gelen teklifleri büyük bir titizlikle inceleyen Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV amacıyla hazırladığı "Sen ve Ben" adlı televizyon filminde Aslı Bekiroğlu ile başrolü paylaşacak. Süreç Film'in üreticiliği üstlendiği filmin kuvvetli kadrosu da kısa sürede ilgi çekmeyi başardı.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun yeni projesi netleşti.