EDHO'ya sonradan dahil olmuştu! Yalçın Hafızoğlu ve Aslı Bekiroğlu yeni projesiyle büyük sükse yaratacak. EDHO'nun yıldızı yeni rolüyle sevenlerini karşılayacak. atv ekranlarında 6 sezon süresince ekranlarda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle gönüllere taht kuran Yalçın Hafızoğlu'nun yer alacağı yeni proje duyuruldu. EDHO'dan sonra kendine gelen teklifleri büyük bir titizlikle inceleyen Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV amacıyla hazırladığı "Sen ve Ben" adlı televizyon filminde Aslı Bekiroğlu ile başrolü paylaşacak. Süreç Film'in üreticiliği üstlendiği filmin kuvvetli kadrosu da kısa sürede ilgi çekmeyi başardı.
YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 2. sezonundan itibaren son sezonuna kadar Hızır Ali Çakırbeyli rolüyle izleyici karşısına çıkan Yalçın Hafızoğlu'nun yeni projesi netleşti.
5 sezon boyunca oynadığı karakterle büyük beğeni toplayan Yalçın Hafızoğlu, Ersoy Güler'in Show TV için hazırladığı Sen ve Ben isimli televizyon filminde başrol olarak karşımıza çıkacak.
PARTNERİ DEĞİŞTİ
Hafızoğlu'na başrolde güzel oyuncuya başta Melis Tüzüngüç'ün eşlik edeceği söylenmişti. Ancak daha sonra Aslı Bekiroğlu'nun Hafızoğlu'nun yeni partneri olduğu açıklandı.