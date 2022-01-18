Acun Ilıcalı'yı sırtından vurdu Survivor Sahra yaşanacakları ifşa ediyor! All-Star 2022'da sürgün kampı elenen kişiyi açıkladı... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor bu kez içeriden birinin ifşasıyla gündemde. 2022'de All-Star olarak yapılan Survivor'ın eski yarışmacılarından biri olan Sahra Işık, Instagram'da öyle hareketlerde bulundu ki yapımın pek hoşuna gitmeyecek cinsten. Sahra Işık'ın bu hareketi tahmin üzerinden mi yoksa içeriden bilgi alıp mı yaptığı ise henüz bilinmiyor.
15 Ocak günü ekranların vazgeçilmez yarışma programı Survivor, All Star kadrosuyla yeni sezona bomba gibi başladı.
Survivor All Star kadrosu açıklanır açıklanmaz bu senenin diğer yıllara göre zorlu geçeceği çok belliydi. Şimdiye kadar yayınlanan bölümlerde de tansiyonun hiç düşmedi ve ilk bölümden kavgalar patlak verdi.