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    • Magazin
    • 18.01.2022 14:47
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    • 18.01.2022 14:47
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    Acun Ilıcalı'yı sırtından vurdu Survivor Sahra yaşanacakları ifşa ediyor! All-Star 2022'da sürgün kampı elenen kişiyi açıkladı

    Survivor 2022 hayli olaylı başladı. Bu sezon All-Star formatında yapılan Survivor, performansla bir yanda magazinel konularla gündemden düşmüyor. Daha önceki sezonlarda yaşanan ifşalara izleyici zaten alışkın ama bu kez öyle birinden bir ifşa geldi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Daha önce Survivor'a iki kere katılan Sahra Işık önce sürgün kampına gidicek ismi sonra da elenen ismi açıkladı ve ortalık bir anda birbirine girdi.. Peki eski Survivor Sahra bu bilgileri nereden alıyor? İşte haberin tüm detayları ve Sahra'nın paylaşımları.

    Acun Ilıcalı’yı sırtından vurdu Survivor Sahra yaşanacakları ifşa ediyor!

    Acun Ilıcalı'yı sırtından vurdu Survivor Sahra yaşanacakları ifşa ediyor! All-Star 2022'da sürgün kampı elenen kişiyi açıkladı... TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor bu kez içeriden birinin ifşasıyla gündemde. 2022'de All-Star olarak yapılan Survivor'ın eski yarışmacılarından biri olan Sahra Işık, Instagram'da öyle hareketlerde bulundu ki yapımın pek hoşuna gitmeyecek cinsten. Sahra Işık'ın bu hareketi tahmin üzerinden mi yoksa içeriden bilgi alıp mı yaptığı ise henüz bilinmiyor.

    15 Ocak günü ekranların vazgeçilmez yarışma programı Survivor, All Star kadrosuyla yeni sezona bomba gibi başladı.

    Survivor All Star kadrosu açıklanır açıklanmaz bu senenin diğer yıllara göre zorlu geçeceği çok belliydi. Şimdiye kadar yayınlanan bölümlerde de tansiyonun hiç düşmedi ve ilk bölümden kavgalar patlak verdi.

        All-Star olması sebebiyle oyunlar hayli zorlu olacak ve bu sezona özel olarak yeni kurallar getirilecek. Bunlardan biri de sürgün adası. Survivor'ın ilk haftasına özel sürgün adası kuralı getirildi.

        Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımlardan toplamda 4 kişinin sürgün adasında kalacağı ve hiçbir şekilde oyunlara katılmayacağı söylendiğinde herkes küçük bir şok yaşamıştı. Sürgün adasına giden ilk kişi de ünlüler takımından Birsen olmuştu. Birsen'in ilk gün tek başına adaya gönderilmesi de tepki çekmişti, tartışılmıştı.

        Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık da Birsen'in tek başına sürgüne gönderilmesine tepki göstermişti.

            2014 ve 2018 yıllarında Survivor yarışmasında mücadele eden Sahra Işık, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son haliyle olay olmuştu bir süre önce.

            Eski yarışmacılardan Survivor Sahra Işık paylaşımında "Birsen'in sürgün kampına gitmesi saçmalık! Bir kadını yazmanız kaldı ki üzte iki oyun almış bir kadının sürgün edilmesi... Yazık... Birsen elenmeyecek" demişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımında diğer dokunulmazlığı Gönüllüler takımının kaybedeceğini, Gizem'in yazılacağını söylemişti.

            Sahra'nın dediği gibi de oldu. Üçüncü dokunulmazlığı Gönüllüler kaybetti ve Gizem Kerimoğlu sürgün adasına gönderildi. Sahra'nın önceden bunu bilmesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı'yı sırtından vurdu Survivor Sahra yaşanacakları ifşa ediyor! All-Star 2022'da sürgün kampı elenen kişiyi açıkladı
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