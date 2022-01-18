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    • Magazin
    • 18.01.2022 10:51
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    • 18.01.2022 10:51
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    Acun Ilıcalı'ya Nisa gınası geldi sonunda açıkladı! Survivor 2022'de neden yok belli! Eski ve yeni sevgilisi platoniği bir arada

    Survivor 2022 bol olaylı başladı. Yarışma başlamadan önce ortalığın karışacağı zaten belliydi ama böylesi beklenmiyordu. Hali hazıra kadroda olması gerekn çeşitli nedenler olmayan yarışamayan isimler ve yedekler de dahil olunca ortalık iyiyden iyiye karışacağa benziyor. Oisimlerden biri de Nisa Bölükbaşı. Tanıtım fragmanlarında bile yer alan Nisa Bölükbaşı, All-Star'da ortalarda görünmeyince herkes neden yok sorusunun yanıtı merak ediyordu. Bu soru o kadar soruldu Acun Ilıcalı'ya artık gına geldi ve neler olup bittiğini açıkladı.

    Acun Ilıcalı’ya Nisa gınası geldi sonunda açıkladı!

    Acun Ilıcalı'ya Nisa gınası geldi sonunda açıkladı! Survivor 2022'de neden yok belli! Eski ve yeni sevgilisi platoniği bir arada... Survivor 2022'de herkes onu görmeyi sabırsızlıkla beklerken bir türlü ortalardan görünmedi Nisa Bölükbaşı. Bu kadar merak edilmesinin nedeni ise eski sevgilisi, yeni sevgilisi ve kendisine bir dönem platonik olarak aşık olan isimle birlikte yarışacak olmasıydı. Ve sonunda Nisa Bölükbaşı neden yok sorusu yanıt buldu. İşte Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı açıklaması...

    Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu Nisa Bölükbaşı. Değişen psikolojisi, başarılı performansının yanı sıra bu kadar hafızalarda kalmasının bir diğer nedeni de Sercan Yıldırım'dı.

    Sercan Yıldırım'ıni Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı ortaya çıkmış ancak ikili daha sonra kanlı bıçaklı olmuşlardı. Nisa Bölükbaşı, Sercan Yıldırım'ın kendisine platonik duygular beslediğini savunurken, Sercan Yıldırım ise duyguların karşılıklı olduğunu, Nisa Bölükbaşı'nın kendisine Aycan Yıldırım aracılığıyla notlar gönderdiğini iddia etmişti. Ancak bu gönül savaşı Sercan Yıldırım'ın, Nisa Bölükbaşı'nın elenmesine ön ayak olmasıyla son bulmuştu.

        Survivor'ın olay kadını asıl olayı Survivor sonrasın patlatmıştı. Yarışma esnasında bir türlü yıldızının barışmadığı Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı'nın bu ilişkisi çok uzun sürmedi.

        Son olarak adı bir diğer Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'le anılan Nisa Bölükbaşı'nın, Survivor 2022 All-Star'a gelerek, eski aşkı, yeni sevgilisi ve platoniğiyle birlikte yarışması beklenirken, Survivor başladığında Nisa Bölükbaşı'nın esamesi okunmuyordu.

        Zorlu yarışmada daha önce mücadele eden ve gerek tavırları gerek performansıyla çok konuşulan Nisa Bölükbaşı'nın da All Star kadrosunda yer aldığı duyurulmuştu. Ancak gönüllüler takımında yarışacağı açıklanan Nisa, ilk günlerde hiç görünmedi.

            YEDEKLERDEN YAĞMUR GELDİ
            Nisa Bölükbaşı'nın, yarışmanın düzenlendiği Dominik'e gitmeden önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

            Kadrodan çıkartılmayan yarışmacı karantinaya girdi. 24 yaşındaki Nisa'nın yerine gönüllüler takımına yedeklerden Yağmur Banda dahil oldu.

            ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

            Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, konu hakkında bilgi vererek önümüzdeki günlerde Nisa'nın yarışmaya dahil olacağını söyledi.

                "RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN BAŞLAYAMADI"

                Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada "Bir yarışmacımız rahatsız olduğu için başlayamadı. O da Nisa. Nisa ilerleyen günlerde kadroya dahil olacak. Yedeklerden Yağmur, Nisa'nın yerine kadroya katıldı. Bundan sonra bakalım Yağmur'un sonradan girecekken erken girmesi ona neler getirecek?" ifadelerini kullandı.
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                Haberler Magazin Acun Ilıcalı'ya Nisa gınası geldi sonunda açıkladı! Survivor 2022'de neden yok belli! Eski ve yeni sevgilisi platoniği bir arada
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