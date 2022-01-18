Acun Ilıcalı'ya Nisa gınası geldi sonunda açıkladı! Survivor 2022'de neden yok belli! Eski ve yeni sevgilisi platoniği bir arada... Survivor 2022'de herkes onu görmeyi sabırsızlıkla beklerken bir türlü ortalardan görünmedi Nisa Bölükbaşı. Bu kadar merak edilmesinin nedeni ise eski sevgilisi, yeni sevgilisi ve kendisine bir dönem platonik olarak aşık olan isimle birlikte yarışacak olmasıydı. Ve sonunda Nisa Bölükbaşı neden yok sorusu yanıt buldu. İşte Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı açıklaması...
Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu Nisa Bölükbaşı. Değişen psikolojisi, başarılı performansının yanı sıra bu kadar hafızalarda kalmasının bir diğer nedeni de Sercan Yıldırım'dı.
Sercan Yıldırım'ıni Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı ortaya çıkmış ancak ikili daha sonra kanlı bıçaklı olmuşlardı. Nisa Bölükbaşı, Sercan Yıldırım'ın kendisine platonik duygular beslediğini savunurken, Sercan Yıldırım ise duyguların karşılıklı olduğunu, Nisa Bölükbaşı'nın kendisine Aycan Yıldırım aracılığıyla notlar gönderdiğini iddia etmişti. Ancak bu gönül savaşı Sercan Yıldırım'ın, Nisa Bölükbaşı'nın elenmesine ön ayak olmasıyla son bulmuştu.