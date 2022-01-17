Survivor'da olacak iş değil! All-Star Hikmet'i yapımın hatası bitirdi yüzü gözü kan içinde kaldı! Daha önce dizi çıkmıştı 2022.'de...

Survivor gibi programda olacak iş değil! All-Star Hikmet'i yapımın hatası bitirdi yüzü gözü kan içinde kaldı! Daha önce de 2022... 15 Ocak'ta 2022 sezonuna, TV 8 ekranlarında başlayan Survivor All-Star ilk bölümlerden sosyal medyanın gündemine oturdu. Rekabetin eklendiği hayatta kalma ve şampiyon olma savaşının neler göstereceği merak edilirken daha önce şanssız bir sakatlık geçirerek Survivor'a veda eden Hikmet Tuğsuz'un bahtsızlığı kaldığı yerden devam ediyor.