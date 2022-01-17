Burak Kut'un eşi kim, ne doktoru? Burak Kut'un eşi Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, çocukları var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sosyal medya gündeminden düşmeyen isimler arasında ünlü popçu Burak Kut'un eşi Cansen Yeni yer alıyor ve hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Takipçilerin yaptığı yorumlara yanıt veren Cansen Yeni ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
BURAK KUT'UN EŞİ CANSEN YENİ KİMDİR?
Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Cansen Yeni Kut, "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yoruma şu sözlerle yanıt verdi:
"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."
BURAK KUT KİMDİR?
Burak Kut, Burak Kut, 27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam eden sanatçı, müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.
Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker'in sahibi olduğu Peker Müzik'le anlaşarak ilk albümünü, "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını takip eden iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi. Pek çok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte, o yıllarda Türkiye'de verilen hemen hemen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Avrupa "MTV Local Hero" ödülünü de kazandı.