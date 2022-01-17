Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.01.2022 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.01.2022 11:36
    ABONE OL

    Burak Kut'un eşi kim, ne doktoru? Burak Kut'un eşi Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, çocukları var mı?

    Burak Kut'un eşi kim, ne doktoru? Magazin gündeminde yoğun bir şekilde bu sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. 90’lı yıllara damga vuran ünlü popçunun eşiyle ilgili yorumlar sosyal medya gündemine bomba günü düştü ve Cansen Yeni’den yorumlara yanıt geldi. Bu gelişmelerin ardından Burak Kut'un eşi Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, çocukları var mı? sorgulamaları yapılırken Cansen Yeni hakkında merak edilenler ve verdiği cevap haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Burak Kut’un eşi kim, ne doktoru?

    Burak Kut'un eşi kim, ne doktoru? Burak Kut'un eşi Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, çocukları var mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sosyal medya gündeminden düşmeyen isimler arasında ünlü popçu Burak Kut'un eşi Cansen Yeni yer alıyor ve hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Takipçilerin yaptığı yorumlara yanıt veren Cansen Yeni ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    BURAK KUT'UN EŞİ CANSEN YENİ KİMDİR?

    Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan Cansen Yeni Kut, "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yoruma şu sözlerle yanıt verdi:

    "10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."

    BURAK KUT KİMDİR?

    Burak Kut, Burak Kut, 27 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müziğe Çapa Ortaokulu'na gittiği yıllarda okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla başladı. Daha sonra Şehremini Lisesi'ne devam eden sanatçı, müzik derslerinin olmaması sebebiyle, ikinci senesinde olmasına rağmen oradan ayrılarak İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne başvurdu ve sınavlardan birincilikle geçerek okula girmeye hak kazandı. Sanatçı burada flüt ve piyano eğitimi aldı. Okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.

    Mezuniyeti sonrasında Hakan Peker'in sahibi olduğu Peker Müzik'le anlaşarak ilk albümünü, "Benimle Oynama / Çılgınım" adıyla çıkardı. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan sanatçı, milyon barajına yakın bir tiraj elde eden bu albümün çıkışını takip eden iki sene içerisinde 300'e yakın konser verdi. Pek çok başarıyı beraberinde getiren bu albümle birlikte, o yıllarda Türkiye'de verilen hemen hemen bütün müzik ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca Avrupa "MTV Local Hero" ödülünü de kazandı.

        İkinci albümü "Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim" ile kendini daha da geliştirdi ve söz ve beste yazmaya ağırlık verdi. "Yaşandı Bitti" isimli parçasına New York' da çekilen klip büyük ses getirdi. Bu arada albüm çalışmalarının dışında da müzik etkinliklerini sürdüren sanatçı; Sarah Brightman'la düet yaptı.

        "Notre Dame'ın Kamburu" isimli filmin hem müziğini seslendirdi, hem de seslendirmesini gerçekleştirdi. Aynı projeyi Yunanistan'da yapan ünlü Yunanlı şarkıcı Sakis Rouvas ile düet yaptı ve Kıbrıs -Yeşil Hatta birlikte verdikleri konser ile Abdi İpekçi Barış Ödülü'ne layık görüldü. Bu yoğun etkinliklerden sonra tüm söz ve besteleri kendisine ait olan 3. albümü "Küçük Prens" i kendi şirketinden çıkaran Burak Kut, bundan sonraki müzik yaşamına yeni anlaşma imzaladığı Unıversal Müzik'te devam etme kararı aldı.

        2000 Eylül ayında yine tüm söz ve bestelerinin kendine ait olduğu şarkılardan oluşan "Burak Kut" isimli 4. albümünü ise Universal Müzik'ten çıkardı.

        2007 yılında "Komple" adlı albümünü Doğan Müzik Company'den çıkardı. 2009 yılında "İlaç" adlı Rock müzik ağırlıklı albümünü yaptı. 2013 yılında "Sevginin Her Hali" adını verdiği Maxi Single albümünü çıkardı.

        Burak Kut, 2011 yılında Dr. Cansel Yeni ile evlendi, Aden Bucan (d.2011) adında bir kızı vardır.

        2014 yılında başrol oynadığı "Ankara'nın Dikmen'i" adlı dizide Bülent Emrah Parlak, Hande Katipoğlu, Özlem Aydın ile birlikteydi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hocasından Selçuk Bayraktar hazımsızlığı
        Haberler Magazin Burak Kut'un eşi kim, ne doktoru? Burak Kut'un eşi Cansen Yeni kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, çocukları var mı?
            SON DAKİKA