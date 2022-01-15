Survivor 2022 başlamadan fişi çekildi Acun Ilıcalı yayından kaldırdı! All-Star'a tarihte görülmemiş muamele! TV 8'de deprem

Bir diğer vaka ise Nisa Bölükbaşı. Yetenekli yarışmacı Dominik'e gitti ancak Kovid-19 testi pozitif çıkınca kadrodan çıkarıldı. Onun da yarışmaya yedeklerden dahil olması bekleniyor. Öte yandan Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı, yarışma sırasında kendisine platonik olarak aşık olan Sercan Yıldırım ve yeni aşkı Ogeday Girişken ile birlikte yarışacağını hatırlatmak fayda var.