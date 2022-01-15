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    • Magazin
    • 15.01.2022 14:35
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    • 15.01.2022 14:35
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    Survivor 2022 başlamadan fişi çekildi Acun Ilıcalı yayından kaldırdı! All-Star'a tarihte görülmemiş muamele! TV 8'de deprem

    TV 8 ekranlarının ve Acun Ilıcalı'nın göz bebeği Survivor, 2022'de Survivor All-Star formatında, seyirci karşısında... Önceki sezonlardan pek çok iddialı yarışmacının ve şampiyonun yer aldığı Survivor 2022 bol kaoslu ve rekabetli geçecek. Kanlı bıçaklıların, yakın arkadaşların, eski dostların, platoniklerin, eski sevgililerin, yeni aşıkların bir arada olacağı Survivor 2022 başlamadan öyle bir yayından kaldırılma haberi geldi ki, TV 8 izleyicisi neye uğradığını şaşırdı. Bu haberi duyanlar tepkilerini sosyal medyada gösterdi. İşte detaylar...

    Survivor 2022 başlamadan fişi çekildi

    Survivor 2022 başlamadan fişi çekildi Acun Ilıcalı yayından kaldırdı! All-Star'a tarihte görülmemiş muamele! TV 8'de deprem... Artık bir ekran klasiği haline gelen, hayatta kalmak için rekabetin zorunlu olduğu, dünyanın en zor yarışma programı Survivor ekranlara geri döndü. 15 Ocak'ta başlayıp, muhtemel tarih olarak Haziran 2022 sonlarına doğru bitmesi beklenen Survivor öncesinde herkesi şaşırtan bir haber geldi. Acun Ilıcalı, o programı TV 8'den kaldırdı.

    Acun Ilıcalı Survivor 2022 kadrosunu kısa bir süre önce kişisel Instagram hesabından duyurmuş hemen ardından Survivor 2022 All-Star'ın başlama tarihi olarak 15 Ocak 2022 işaret edilmişti.

    SURVIVOR ÜNLÜLER YARIŞMACILARI

    Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz

        SURVIVOR GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI

        Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı

        2017 Survivor yarışmasında ikinci, 2018 Survivor yarışmasında şampiyon olan Adem Kılıççı koronavirüse yakalandı. Kadroya ne zaman dahil olacağı ise henüz belli değil.

        Bir diğer vaka ise Nisa Bölükbaşı. Yetenekli yarışmacı Dominik'e gitti ancak Kovid-19 testi pozitif çıkınca kadrodan çıkarıldı. Onun da yarışmaya yedeklerden dahil olması bekleniyor. Öte yandan Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı, yarışma sırasında kendisine platonik olarak aşık olan Sercan Yıldırım ve yeni aşkı Ogeday Girişken ile birlikte yarışacağını hatırlatmak fayda var.

            ILICALI TV 8'DEN ALDI

            Survivor 2022 için TV 8 cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

            Survivor Ekstra Tv8 yayın akışından kaldırıldı.

            Survivor Ekstra Tv8 yayın akışından kaldırıldı.

            Survivor yarışması hakkında değerlendirmelerin yapıldığı Survivor Ekstra programı yeni sezonda izleyiciyle Tv8 yerine Exxen dijital platformunda buluşacak.

                Bu haber Survivor tutkunları tarafından sosyal medyada eleştirildi. Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında konu hakkında 'Yapmayın ya. Halkı kendinizden uzaklaştırmayın.', 'Her şeyi paraya döktüler', 'Abarttınız artık' ve 'Yanlış strateji' gibi yorumlar yapıldı.
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                Haberler Magazin Survivor 2022 başlamadan fişi çekildi Acun Ilıcalı yayından kaldırdı! All-Star'a tarihte görülmemiş muamele! TV 8'de deprem
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