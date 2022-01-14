Yemekteyiz Can bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Can Özen kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları arasında bu hafta ilginç bir isim yer alıyor ve bugün yarışarak mutfaktaki performansını sergileyen ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?
10-14 Ocak bu haftanın Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları:
Can
Yeşim
Ayşe
Miraç
Şengül
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CAN BEY CAN ÖZEN KİMDİR?
Can Özen, 43 yaşında ve Ankaralıdır. Daha önceden Kuaförüm Sensin programına da katılan Can Özen 5. gün yarışmacısıdır. Yani Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Can Özen Cuma günü 5. gün yani 14 Ocak Cuma günü yarışacaktır. Cuma günü ise haftanın şampiyonu belli olacaktır.
İlk bölüm fragmanında Can Bey, ''Öyle bir kıvamı olacak ki, ben ağzımın tadını çok iyi bilirim.'' dedi. Can Beyin aksesuarlarını yarışmacılar da eleştirdi. Şengül Hanım Can Beye ''Neden bu yarışmaya katıldınız?'' diye sorması üzerine Can Bey, "Yemek yemeye katıldım.'' karşılığını verdi.