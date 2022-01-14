Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.01.2022 16:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2022 16:40
    ABONE OL

    Yemekteyiz Can bey kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Can Özen kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne?

    Yemekteyiz Can bey kimdir? TV8’in sevilen yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz hafta içi her gün ilgiyle izleniyor ve bugün haftanın finali geldi çattı. 15 bin TL’yi kazanacak ismin kim olacağı merak edilmeye başlandı ve ilk günden bu yana giyim tarzı, konuşmaları, yarışmacılara makyajdan giyimden de dahil olmak üzere yüksek puan veren yarışmacı Can Özen’in hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Can Özen kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne?

    takvim.com.tr
    Yemekteyiz Can bey kimdir?

    Yemekteyiz Can bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Can Özen kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları arasında bu hafta ilginç bir isim yer alıyor ve bugün yarışarak mutfaktaki performansını sergileyen ismin hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Can Bey hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?

    10-14 Ocak bu haftanın Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları:

    Can

    Yeşim

    Ayşe

    Miraç

    Şengül

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CAN BEY CAN ÖZEN KİMDİR?

    Can Özen, 43 yaşında ve Ankaralıdır. Daha önceden Kuaförüm Sensin programına da katılan Can Özen 5. gün yarışmacısıdır. Yani Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta Can Özen Cuma günü 5. gün yani 14 Ocak Cuma günü yarışacaktır. Cuma günü ise haftanın şampiyonu belli olacaktır.

    İlk bölüm fragmanında Can Bey, ''Öyle bir kıvamı olacak ki, ben ağzımın tadını çok iyi bilirim.'' dedi. Can Beyin aksesuarlarını yarışmacılar da eleştirdi. Şengül Hanım Can Beye ''Neden bu yarışmaya katıldınız?'' diye sorması üzerine Can Bey, "Yemek yemeye katıldım.'' karşılığını verdi.

        Daha önce Kuaförüm Sensin programına katılan 43 yaşındaki Can Özen, Ankaralı ve bekardır. Dip boyası gelen ve manikürlü olmamasına dayanamadığını belirten Can Özen, ''Kimseye yukarıdan bakmıyorum. Bu bir Yemekteyiz programı ama genel bir görsel şovdur. Benim karşıma kaliteli çıkmak zorundasınız. Muhteşem olmalısınız. Manikürünüz, saçınız, kıyafetiniz bana lütfen temiz ve vizyonel gelin.'' şeklinde uyardı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Boğaz’da gören telefonuna sarıldı
        Haberler Magazin Yemekteyiz Can bey kimdir? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Can Özen kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne?
            SON DAKİKA