Survivor Ogeday'dan akıllara zarar Nisa sözleri 'evet de demiyorum hayır da! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Barış'tan... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Nisa Bölükbaşı'nın adı daha sonra Survivor şampiyonlarından Ogeday Girişken'le anılmıştı. Ogeday Girişken, All-Star'a gitmeden öyle bir açıklama yaptı ki ortalık karıştı.