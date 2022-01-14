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    • Magazin
    • 15.01.2022 00:12
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    • 15.01.2022 00:12
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    Sude Burcu kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim?

    Sude Burcu kimdir? TV8’de yarın başlayacak olan ve heyecan dolu geri sayımın yaşandığı Survivor 2022 All Star’da birbirinden iddialı yarışmacılar yer alacak. Daha önce yarışan ve performansı ile dikkat çeken Sude Burcu’nun hayatına dair bilgiler izleyiciler tarafından oldukça merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Sude Burcu kimdir?

    Sude Burcu kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Survivor 2022 kadrosu belli oldu ve iddialı isimlerden biri de Sude Burcu olarak açıklandı, izleyiciler de büyük bir merakla hayatı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    SUDE BURCU KİMDİR?

    11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

    Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.

    SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

    Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

    Adem Kılıçcı

    Çağan Atakan Arslan

    Furkan Kızılay

    Mert Öcal

    Sercan Yıldırım

    Barış Murat Yağcı

    Batuhan Karacakaya

    Aycan Yanaç

    Elif Gören

    Merve Aydın

    Nagihan Karadere

    Sema Aydemir

    Birsen Bekgöz

        SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?

        Survivor All Star 2022 gönüllüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

        Gökhan Keser

        Ogeday Girişken

        Anıl Berk Baki

        Hikmet Tuğsuz

        Ardahan Uzkanbaş

        Berkan Karabulut

        Yasin Obuz

        Gizem Kerimoğlu

        Berna Keklikler

        Sude Burcu

        Seda Aydemir

        Evrim Keklik

        Nisa Bölükbaşı
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        Haberler Magazin Sude Burcu kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Sude Burcu kaç yaşında, aslen nereli, sevgilisi kim?
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