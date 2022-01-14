Senem Kuyucuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Senem Kuyucuoğlu hakkında bilgiler

2009'da Türkiye Güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminde konuşuluyor. Peki Senem Kuyucuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Senem Kuyucuoğlu kariyeri ve hakkında diğer merak edilenler...
SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR, KAÇ, YAŞINDA, NERELİ?
Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 İzmir doğumludur. Modellik yapan Kuyucuoğlu güzellik yarışmalarında derece almıştır. Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılan Kuyucuoğlu Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırada yer almıştır.
Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.
Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.
Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi.