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    • Magazin
    • 14.01.2022 20:43
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    • 14.01.2022 20:43
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    MasterChef 14 Ocak şampiyonu kim oldu? 2022 MasterChef birincilik ödülü ne kadar? İkinciye ödül veriliyor mu, ne kadar?

    14 Ocak 2022 Cuma akşamı MasterChef Türkiye'de iki finalist yarışıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun vereceği puanlarla bir yarışmacı şampiyon olacak. Geçtiğimiz gün final yarışmasının birinci ayağında finalistler Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin 3 yemek hazırlayarak şeflere sunum yapmıştı. En yüksek puanı alan isim ise Kaşıkçı olmuştu. Bu akşam ise final ayağının ikinci ve son kısmı oynanıyor. Peki MasterChef şampiyonu kim oldu Eren mi, Hasan mı? 2022 MasterChef birincilik ödülü ne kadar? İkinciye ödül veriliyor mu, ne kadar? İşte son dakika gelişmeler...

    MasterChef 14 Ocak şampiyonu kim oldu Eren mi, Hasan mı?

    MasterChef şampiyonu kim oldu Eren mi, Hasan mı? 2022 MasterChef birincilik ödülü ne kadar? İkinciye ödül veriliyor mu, ne kadar? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. TV8'in ilgi ile izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de final akşamı kimin birinci olduğu merak ediliyor. MasterChef Türkiye 2021 sezonunda şampiyonun belirlenmesi için geri sayım sona erdi. İşte fnale adını yazdıran iki yarışmacıdan birincilik elde eden ve büyük ödülü kazanan isim...

    MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

    14 Ocak Masterchef Türkiye'de en yüksek puanı alıp şampiyon olan yarışmacı merak ediliyor. Bilindiği üzere finale Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin kalmayı başarmıştı.

    Her iki yarışmacı bir önceki gün 3 yemek hazırlayıp şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na beğendirmeye çalışmıştı. İlk yemekte 24 puanla Eren öne geçmişti. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu.

    Son olarak yine Eren 65 puanla birinci Hasan ise 59 puanla ikinciliği sürdürdü. Bu puanlar ile birlikte finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu. Peki 14 Ocak'ta kim birinci oldu? Şampiyon olan isim henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacak.

    MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

    Bu yıl yapılan MasterChef Türkiye'de birinciye lüks bir otomobil verilecek. 2018 yılında ise MasterChef'te şampiyon olan yarışmacıya 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020 yıllarında da yine son model bir otomobil ödülü verilmişti. Para ve araba ödüllerinin yanı sıra ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.

        EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

        Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. 32 yaşındaki Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde gezdiğini belirten Eren Kaşıkçı, yarışmaya Gökçeada'dan katılmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı halen hayatını orada sürdürmektedir.

        Babasının tayinleri sebebiyle şehir şehir gezdiklerini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okumuştur. Üniveristede ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne giden Kaşıkçı, bu bölümü tamamlamadığını ifade etmektedir. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

        MasterChef 2021'in ilk turunda İmroz kuzusu yapan Eren, 3 şefden de evet alarak üçlü düellolara girmeye hak kazandı. Bahri ve Emirhan ile eşleşen yarışmacı, şeflerin istediği süt helvasını en iyi hazırlayan isim olarak final turuna kaldı.

        Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlitke Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.

        HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

        Hasan Biltekin 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyundadır ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Nevşehir Belediyesporun mutfak şefliğini yapmaktadır.

        Bugüne kadar çok sayıda yemek yarışmasına katılmıştır ve madalyaları ile kupaları bulunmaktadır. MasterChef'e 2 kez katılmış bir yarışmacıdır. Geçen sene 3 evet oyu almıştı ancak annesinin rahatsızlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyip annesinin yanına gitmişti.

        Bu sene de yine Piramit tavuk ile birinci turda jüri karşısına çıkmıştı. Somer Şef hayır oyu vermişti ve Mehmet Şef ile Danilo Şef evet demişti. "Ben olsam Serhat birincilik kazanamazdı" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken yarışmacı bu sene üçlü düello turunu da geçti. Üçlü düello turunda Yiğit Gök ve Oğuzhan Öveç ile yarıştı. En iyi balık çorbasını yaparak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
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        Haberler Magazin MasterChef 14 Ocak şampiyonu kim oldu? 2022 MasterChef birincilik ödülü ne kadar? İkinciye ödül veriliyor mu, ne kadar?
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