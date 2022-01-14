MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

14 Ocak Masterchef Türkiye'de en yüksek puanı alıp şampiyon olan yarışmacı merak ediliyor. Bilindiği üzere finale Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin kalmayı başarmıştı.

Her iki yarışmacı bir önceki gün 3 yemek hazırlayıp şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na beğendirmeye çalışmıştı. İlk yemekte 24 puanla Eren öne geçmişti. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu.

Son olarak yine Eren 65 puanla birinci Hasan ise 59 puanla ikinciliği sürdürdü. Bu puanlar ile birlikte finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu. Peki 14 Ocak'ta kim birinci oldu? Şampiyon olan isim henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacak.