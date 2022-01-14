MasterChef şampiyonu kim oldu Eren mi, Hasan mı? 2022 MasterChef birincilik ödülü ne kadar? İkinciye ödül veriliyor mu, ne kadar? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. TV8'in ilgi ile izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de final akşamı kimin birinci olduğu merak ediliyor. MasterChef Türkiye 2021 sezonunda şampiyonun belirlenmesi için geri sayım sona erdi. İşte fnale adını yazdıran iki yarışmacıdan birincilik elde eden ve büyük ödülü kazanan isim...
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?
14 Ocak Masterchef Türkiye'de en yüksek puanı alıp şampiyon olan yarışmacı merak ediliyor. Bilindiği üzere finale Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin kalmayı başarmıştı.
Her iki yarışmacı bir önceki gün 3 yemek hazırlayıp şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na beğendirmeye çalışmıştı. İlk yemekte 24 puanla Eren öne geçmişti. Hasan ise 20 puanla ikinci oyuna geçmiş oldu.
Son olarak yine Eren 65 puanla birinci Hasan ise 59 puanla ikinciliği sürdürdü. Bu puanlar ile birlikte finalin ilk turunda kazanan isim Eren oldu. Peki 14 Ocak'ta kim birinci oldu? Şampiyon olan isim henüz belli olmadı açıklandığında haberimizde yer alacak.
MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu yıl yapılan MasterChef Türkiye'de birinciye lüks bir otomobil verilecek. 2018 yılında ise MasterChef'te şampiyon olan yarışmacıya 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 ve 2020 yıllarında da yine son model bir otomobil ödülü verilmişti. Para ve araba ödüllerinin yanı sıra ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.