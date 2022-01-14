Hikayesi değişecek denilen Gönül Dağı dizisinde Sefer ile Zahide'nin arasına girecek! İki oyuncu gidiyor yepyeni bir oyuncu geliyor

EGE AYHAN VE FERDİ SANCAR GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILACAK MI?

Ege Aydan'ın ekranlara veda etmesi bekleniyor. Başarılı oyuncu, dizinin yeni bölümün Gönül Dağı'nda yer almayabilir. Hal böyle iken oyuncunun yanı sıra dizide ne gibi gelişmeler yaşanacak? Ferdi Sancar'ın ayrılması da bekleniyor.

FENOMEN DİZİ BİR SÜRPRİZLE EKRANLARA DÖNÜYOR!

Gönül Dağı'ndan iki ismin ayrılacağı iddia edilirken yeni bir ismin de geleceği konuşuluyor. Yeni bölümde ekranlara gelecek yeni karakterin kim olduğu merak edilirken Ferdi Sancar'ın canlandırdığı Sefer karakteri ile Ecem Özkaya'nın canlandırdığı Zahide karakterlerinin arasına gireceği iddia ediliyor.