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    • Magazin
    • 14.01.2022 14:12
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    • 14.01.2022 14:12
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    Hikayesi değişecek denilen Gönül Dağı dizisinde Sefer ile Zahide'nin arasına girecek! İki oyuncu gidiyor yepyeni bir oyuncu geliyor

    Başrollerinde Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisinin kadrosu güncelleniyor. Yılbaşı tatili dolayısıyla geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelecek. Merakla beklenen fragman yayımlandı. İlgi ile takip edilen diziden iki oyuncunun çıkacağı iddia edilirken, yeni bir de karakterin de yeni sürpizler ile birlikte geleceği öğrenildi. İşte Gönül Dağı dizisinde heyecanlandıran son dakika gelişmeler...

    Hikayesi değişecek denilen Gönül Dağı dizisinde Sefer ile Zahide’nin arasına girecek!

    ''Hikayesi değiştirilecek'' denilen Gönül Dağı dizisinde yeni gelişmeler peş peşe yaşandı. 7 Ocak'ta yılbaşı tatili yapan dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta yayımlanacak. TRT 1 ekranlarında her hafta Cumartesi akşamı sevilerek izlenen Gönül Dağı dizisinden bir oyuncunun ayrılık haberi üzerken, diğer yandan kadroya yeni bir ismin geleceğinin duyurulması heyecan yarattı.

    GÖNÜL DAĞI'NDAN ÜZEN AYRILIK HABERİ!

    Gönül Dağı dizisinde ayrılık çanları çalıyor. Sefer karakterinin ayrılmasının beklendiği dizi ters köşe yaptı. Peki neler oluyor?

    MÜNİR BAŞKAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Münir Başkan'ın üzüntüden bir anda yere yığılması izleyiciyi şoke etti. Asuman ve Ramazan arasında yaşananlardan ötürü ekranlara veda edeceği düşünülen isim Münir Başkan oldu. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybedeceği düşünülüyor.

    Asuman'ın babası olarak bilinen Münir Başkan, Ramazan ile evlenmesini istemiyor.

    EGE AYHAN VE FERDİ SANCAR GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILACAK MI?

    Ege Aydan'ın ekranlara veda etmesi bekleniyor. Başarılı oyuncu, dizinin yeni bölümün Gönül Dağı'nda yer almayabilir. Hal böyle iken oyuncunun yanı sıra dizide ne gibi gelişmeler yaşanacak? Ferdi Sancar'ın ayrılması da bekleniyor.

    FENOMEN DİZİ BİR SÜRPRİZLE EKRANLARA DÖNÜYOR!

    Gönül Dağı'ndan iki ismin ayrılacağı iddia edilirken yeni bir ismin de geleceği konuşuluyor. Yeni bölümde ekranlara gelecek yeni karakterin kim olduğu merak edilirken Ferdi Sancar'ın canlandırdığı Sefer karakteri ile Ecem Özkaya'nın canlandırdığı Zahide karakterlerinin arasına gireceği iddia ediliyor.

        RUHİ SARI İDDİASI

        Fenomen diziye Ruhi Sarı'nın katılacağı ileri sürüldü. Dizide Zahide'nin eski eşi Fikret olarak ekranlara gelmesi bekleniyor. Hikayenin akışını bir anda değiştireceği iddia edilen ünlü oyuncu, en son Öğretmen dizisinde Ziya, Kırmızı Oda dizisinde Sefer karakteriyle ekranlara gelmişti. Bunların yanı sıra geçtiğimiz yıl Ramo dizisinde Ceyhan karakterini canlandırmıştı.
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        Haberler Magazin Hikayesi değişecek denilen Gönül Dağı dizisinde Sefer ile Zahide'nin arasına girecek! İki oyuncu gidiyor yepyeni bir oyuncu geliyor
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