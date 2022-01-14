14 Ocak Zuhal Topal’la Yemekteyiz 15 bin TL’yi kazanan yarışmacı kim oldu? Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi hangi yarışmacı oldu? Her Cuma olduğu gibi bugün de heyecan dolu bir haftanın finali yaşanacak. Hafta içi her gün TV8 gündüz kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada heyecan dorukta ve başarılı sunucu Zuhal Topal'ın birinci ismi açıklaması merakla beklenir oldu. Birbirinden iddialı, yetenekli dört yarışmacı mutfaktaki el lezzetlerini sergileyerek puanları kapmaya çalıştı. Peki 14 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 bin TL'yi kazanan isim kim oldu? İşte yanıtı…
14 OCAK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz'de haftanın birinci olan Zuhal Topal tarafından açıklandı ve 15 bin TL'yi kazanan isim Yeşim oldu
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ? HAFTANIN PUAN DURUMU!
Zuhal Topal puanları açıklandı;
Can: 19 puan ile sonuncu oldu.
Yeşim:
Ayşe:
Miraç: Dördüncü oldu.
Şengül: 29 puanla üçüncü oldu.