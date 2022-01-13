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    • Magazin
    • 13.01.2022 10:51
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    • 13.01.2022 10:51
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    Survivor Nisa 2022 All-Star kadrosundan çıkarıldı Acun Ilıcalı ilan etti! Hayranları derbeder oldu eski sevgilisi yeni aşkı...

    Survivor 2020'nin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri de Nisa Bölükbaşı'ydı. Gerek Cemal Can Canseven'le olan dostluğu gerekse ilginç tavırlarıyla adından bolca söz ettiren Nisa Bölükbaşı aynı zamanda Sercan Yıldırım'ın büyük aşkı olarak hafızalarda kaldı. Yarışma sonrası Barış Murat Yağcı'yla aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı'nın bu ilişkisi olaylı bir şekilde bitmişti. Son olarak adı yine bir Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişiken'in Survivor 2022 All-Star'da olması gerekirken önceki gün Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayında Nisa Bölükbaşı yoktu. Nedeni ise sonradan anlaşıldı. İşte detaylar...

    Survivor Nisa 2022 All-Star kadrosundan çıkarıldı

    Survivor Nisa 2022 All-Star kadrosundan çıkarıldı Acun Ilıcalı ilan etti! Hayranları derbeder oldu eski sevgilisi yeni aşkı... Survivor 2020'yle hayatlarımıza giren Nisa Bölükbaşı şimdilerde bir sosyal medya fenomeni. Yarışmanın olaylı isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı bir süre önce yarışma sonrası aşk yaşamaya başladığı Barış Murat Yağcı'yla ilişkisini sona erdirmişti. Survivor 2022 All-Star'a gideceği açıklanan Nisa Bölükbaşı'nın kadroda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Gerçek sonradan ortaya çıktı.

    Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı gerek program esnasında gerek program sonrasında adından sık sık söz ettirdi. Survivor 2020'de performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle dikkat çeken Nisa Bölükbaşı'nın program sonrasındaki değişimi çok konuşulmuştu.

    Survivor 2020 yarışmacıları hem oyunlardaki performansıyla hem de özel hayatıyla çok konuşulmuştu. Survivor'da en çok konuşulan kadın yarışmacılardan biri Nisa Bölükbaşı'ydı.

        Öte yandan program sonrasında, Barış Murat Yağcı ile yaşadığı ilişkiyi duyurmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Geçtiğimiz dönemlerde ikili, yollarını ayırma kararı verdiğini açıkladı.

        Nisa Bölükbaşı'nın adı şu günlerde bir başka Survivor'ın eski şampiyonlarından olan, Survivor 2022'de de boy gösterecek Ogeday Girişken'le anılıyor.

        Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı.

            Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın akıbeti ise merak konusu oldu.

            Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı.

            Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu. Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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            Haberler Magazin Survivor Nisa 2022 All-Star kadrosundan çıkarıldı Acun Ilıcalı ilan etti! Hayranları derbeder oldu eski sevgilisi yeni aşkı...
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