Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Ünlüler, Gönüllüler yarışmacıları kimler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8'in fenomen yarışması Survivor her sezon yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Zorlu parkur ve açlıkla mücadelenin yaşandığı dominikte ıssız adada Survivor 2022 için hangi yarışmacılar yer alacak? İşte o isimler...
2022 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Büyük bir merakla beklenen Survivor All Star'ın ilk fragmanı, bugün izleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star fragmanını takipçileriyle paylaştı.
Yayınlanan fragmana göre; Survivor All Star yarışması, 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlayacak.
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor All Star 2022 ünlüler kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz