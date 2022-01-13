Ünlü oyuncu Aslı Enver ile iş insanı Önder Öztarhan ilişki yaşamaya başladı. Magazin gündemine oturan haberin ardından Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında? Aslı Enver'in sevgilisi çıktı! Önder Öztarhan ne iş yapıyor, eski eşi kim? soruları araştırılmaya başlandı.
ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Güzel oyuncu Aslı Enver, Murat Boz'dan sonra bu kez kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları öğrenildi.
1972 yılında İstanbul'da doğan Önder Öztarhan University of Massachusetts Amherst'de öğrenim gördü. Aynı üniversitede asistanlık yapan Öztarhan 1996'da bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başladı. 2004'te iki yıl süreyle aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürüttü.
Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektife takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.
ÖYKÜ KARAYEL'İN İKİZİYLE YAKALANDI
İş insanı Önder Öztarhan ile oyuncu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansımıştı.