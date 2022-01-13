Önder Öztarhan kimdir, kaç yaşında? Aslı Enver'in sevgilisi çıktı! Önder Öztarhan ne iş yapıyor, eski eşi kim?

ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Güzel oyuncu Aslı Enver, Murat Boz'dan sonra bu kez kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları ortaya çıkan çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları öğrenildi.

1972 yılında İstanbul'da doğan Önder Öztarhan University of Massachusetts Amherst'de öğrenim gördü. Aynı üniversitede asistanlık yapan Öztarhan 1996'da bir kozmetik markasında ürün müdürü olarak işe başladı. 2004'te iki yıl süreyle aynı markanın perakende başkanlığı görevini yürüttü.