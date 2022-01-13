Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında? Edis ile sevgili mi? Selami Şahin'in biricik kızından cesur İnstagram pozları...

Selami Şahin'in biricik kızı Meryem İrem Şahin'in Edis ile sevgili oldukları iddiası gündemde yer alıyor. Edis'in gizemli bir kadınla dudak dudağa görüntüleri ifşa olmuştu. Daha sonra ise görüntülerdeki sarışının Usta müzisyen Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu öne sürüldü. Peki Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında? Edis ile sevgili mi?