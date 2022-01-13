Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında? Edis ile sevgili mi? Selami Şahin'in biricik kızından cesur İnstagram pozları...

Selami Şahin'in biricik kızı Meryem İrem Şahin'in Edis ile sevgili oldukları iddiası gündemde yer alıyor. Edis'in gizemli bir kadınla dudak dudağa görüntüleri ifşa olmuştu. Daha sonra ise görüntülerdeki sarışının Usta müzisyen Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu öne sürüldü. Peki Meryem İrem Şahin kimdir, kaç yaşında? Edis ile sevgili mi?
EDİS VE MERYEM İREM ŞAHİN SEVGİLİ Mİ?
Edis geçtiğimiz haftalarda Maçka'daki bir mekanda eğlenirken yanındaki sarışın bir güzel ile öpüşmüştü.
Objektiflere takılan görüntüler sonrası gizemli güzelin kim olduğu merak edilmişti.
Kimliği merak uyandıran kişinin usta sanatçı Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin olduğu iddia edildi.
MERYEM İREM ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin 26 yaşındadır.
İrem Şahin, şu sıralar sosyal medya hesabını çok aktif kullanıyor ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.