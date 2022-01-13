Acun Ilıcalı önlüğü çekip geri alacak Masterchef Dilara yapımı ifşa etti! Dilara Başaran hızını alamadı 'erkekler tarafından...'

Acun Ilıcalı önlüğü çekip geri alacak Masterchef Dilara yapımı ifşa etti! Dilara Başaran hızıbnı alamadı 'erkekler tarafından...' Masterchef 2021'in sezon boyunca adından en çok söz ettiren isimlerinden biri Dilara Başaran'dı. Yarışmada kalan son kadın olan Dilara Başaran, yarışmaya 5. olarak veda etmişti. Dilara Başaran elendikten sonra sosyal medyada hayli aktif bir profil çiziyor. Öyle ki yine sosyal medyada kullandığı bazı ifadeler bir anda olay yarattı. Peki Dilara Başaran'ın ne söylediği iddia ediliyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü ise dün akşam ekranlara gelmişti. Tahsin ve Hasan arasında yaşanan çekişmeli rekabet gündeme geceye damgasını vurmuştu.
Hasan Biltekin ise en çok puan toplayan isim olmuştu ve yarışmada finalist olarak yükselmişti. Tahsin ise yarışmaya üçüncü olarak veda etmişti. Yarışmaya beşinci olarak veda eden Dilara Başaran ise yarışma sonrasında çok konuşulmaya devam ediyor.