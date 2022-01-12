2022 TÜTÜN PARASI YATTI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?

SGK tarafından ödenen tütün yardım ödemeleri hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ödemeler ocak sonu ya da şubat başı gibi ödenecek.

Şehit Aileler ve Gaziler tütün paralarını 3 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden alabilecek. SGK'dan net bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

2022 TÜTÜN İKRAMİYESİ NE KADAR?

Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)

1.Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 69,44 lira ödenirken 2022'de 9 bin 386,60 lira ödenecek

2. Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 025,90 lira ödenirken 2022'de 8bin 447,90 lira ödenecek

3. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 879,54 lira ödenirken 2022'de 7bin 274,61 lira ödenecek