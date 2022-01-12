Kuruluş Osman'da gönülleri fetheden isim olmuştu! Yeni dizisiyle sıfırdan başlangıç yapacak. Kuruluş Osman'ın Kasım ayında yayınlanan 71. bölümünde projeye veda eden Emel Dede'nin yeni projesi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Dizide Gonca Hatun karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Emel Dede diziye veda etmesiyle birlikte kendisine gelen yeni projeleri değerlendirmeye aldığı gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor. İlerleyen günlerde ünlü oyuncunun yeni rol alacağı dizi belli olacak.

YENİ PROJESİ BELLİ OLACAK

İlk bölümden bu yana kadroda yer alan güzel oyuncu Emel Dede'nin canlandırdığı Gonca Hatun karakterinin vedasının ardından yeni bir projede yer alması bekleniyor.