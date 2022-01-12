İki hafta tatile giren Alparslan Büyük Selçuklu'nun seyirciye bir müjdesi var! Ses getirecek isimle dönüyor. İki hafta yeni yıl arası veren Alparslan Büyük Selçuklu'dan seyircisine yeni müjdeler geliyor. Alparslan Büyük Selçuklu Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusunu transfer etti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 2 sezon boyunca canlandırdığı Haşim Ağa karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şahin Çelik'in yeni projesi belli oldu. Uzun zamandır kendisine gelen teklifleri büyük bir titizlikle inceleyen ünlü oyuncu Şahin Çelik, TRT1'in tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde oynamaya başladı. Batur Bey karakterini canlandırmaya başlayan Şahin Çelik dizideki performansıyla da kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekecek. Alparslan Büyük Selçuklu 17 Ocak Pazartesi günü 9. bölümüyle yine izleyenleriyle buluşacak.

YENİ TRANSFER HABERLERİ GELİYOR

TRT1 ekranlarında pazartesi günlerine damgasını vurmaya devam eden Alparslan Büyük Selçuklu'ya yeni isimler katılmaya devam ediyor.