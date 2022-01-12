Başka yere çoktan geçti! Masumlar Apartmanı'nda adresi değişen isim için ayrılık iddiası can sıkacak. Tansel Öngel diziye veda mı ediyor sorusu ünlü oyuncunun Maske Kimsin Sen programını sunmaya başlayınca kulislerde konuşulmaya başlandı. Son günlerde Masumlar Apartmanı dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Safiye ve Naci arasındaki gerginlik devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı. Dizide Naci karakteriyle gönüllerde taht kurmayı başaran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağına dair iddiaların sık sık dile getirilmesi izleyicileri üzdü. Her bölümü merakla takip eden seyircilerin en sevdiği anlardan birisi de Safiye ve Naci'nin karşılaştığı sahneler oluyor. Bu iddianın doğru olup olmadığı yakında netleşecek.

BOMBA AYRILIK İDDİASI

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncularından birisiyle ilgili bomba bir iddia gündeme getirildi. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicilerin moralini bozacak türden.