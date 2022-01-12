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    • Magazin
    • 12.01.2022 10:51
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    • 12.01.2022 10:51
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    Başka yere çoktan geçti! Masumlar Apartmanı'nda adresi değişen isim için ayrılık iddiası can sıkacak

    Yeni yıl sonrası diğer diziler gibi bir süre ara veren Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncularından birisiyle ilgili bomba bir iddia gündeme getirildi. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicilerin moralini bozacak türden. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Maske Kimsin Sen programını sunmaya başlaması ayrılıyor mu söylentilerini de artırdı. Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası reytinglerde bir süredir kan kaybeden dizinin seyircilerinin moralini bozmaya yetti. Kulaktan kulağa gezen bu iddiaların hemen arkasından gözler şimdi bu ay yayınlanması beklenen Masumlar Apartmanı 54. bölümünde her şey netliğe kavuşacak.

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı’nda flaş ayrılık iddiası!

    Başka yere çoktan geçti! Masumlar Apartmanı'nda adresi değişen isim için ayrılık iddiası can sıkacak. Tansel Öngel diziye veda mı ediyor sorusu ünlü oyuncunun Maske Kimsin Sen programını sunmaya başlayınca kulislerde konuşulmaya başlandı. Son günlerde Masumlar Apartmanı dizisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Safiye ve Naci arasındaki gerginlik devam ederken ortaya bomba bir iddia atıldı. Dizide Naci karakteriyle gönüllerde taht kurmayı başaran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağına dair iddiaların sık sık dile getirilmesi izleyicileri üzdü. Her bölümü merakla takip eden seyircilerin en sevdiği anlardan birisi de Safiye ve Naci'nin karşılaştığı sahneler oluyor. Bu iddianın doğru olup olmadığı yakında netleşecek.

    BOMBA AYRILIK İDDİASI

    Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncularından birisiyle ilgili bomba bir iddia gündeme getirildi. Bu kez ortaya atılan iddia izleyicilerin moralini bozacak türden.

    Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in Maske Kimsin Sen programını sunmaya başlaması ayrılıyor mu söylentilerini de artırdı.

    Tansel Öngel'in Masumlar Apartmanı'ndan ayrılacağı iddiası reytinglerde bir süredir kan kaybeden dizinin seyircilerinin moralini bozmaya yetti.

        Kulaktan kulağa gezen bu iddiaların hemen arkasından gözler şimdi bu ay yayınlanması beklenen Masumlar Apartmanı 54. bölümünde her şey netliğe kavuşacak.

        TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

        Tansel Öngel 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya geldi. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

        Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmıştır.
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