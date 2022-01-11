Survivor'da deli divane aşıktı şimdi kanlı oldu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan Batuhan Karacakaya'ya 'ilahi adalet..' Uğruna yalnız kaldı... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, bu şöhretini Survivor sonrasında da devam ettiriyor. Survivor'da gerek performansı gerekse daha magazine olaylarla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de yarışmada körkütük aşık olduğu Batuhan Karacakaya hamlesiyle gündemde. Aleyna ve Batuhan'ın birbirlerinin yüzünü görmeye bile tahammülleri kalmadı.