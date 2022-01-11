Survivor'da deli divane aşıktı şimdi kanlı oldu! Aleyna Kalaycıoğlu'dan Batuhan Karacakaya'ya 'ilahi adalet..' Uğruna yalnız kaldı... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, bu şöhretini Survivor sonrasında da devam ettiriyor. Survivor'da gerek performansı gerekse daha magazine olaylarla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu şimdi de yarışmada körkütük aşık olduğu Batuhan Karacakaya hamlesiyle gündemde. Aleyna ve Batuhan'ın birbirlerinin yüzünü görmeye bile tahammülleri kalmadı.
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu'ydu. Nitekim bu ünvanını yarışmadan sonra da devam ettirdi. Sesinin güzelliğiyle bilinen Aleyna Kalaycıoğlu yarışma sonrasında bu yeteneğini değerlendirdi ve 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkardı.
Survivor'da bir dönem Ayşe Yüksel ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun daha sonra Yüksel'le arası bozulmuştu. Sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ile Aleyna Çalışkan dostluğu doğmuştu. Sürekli birbirlerini kollayan ikili yarışma sonrasında da dostluklarını korumuştu. Ancak Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu'na ihanet etti.