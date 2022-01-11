Survivor Ayşe 'partnerim' dedi sevgilisi o sosyal medya fenomeni mi saldı bombayı! Ayşe Yüksel yaptı yapacağını ortalık karışık... Survivor 2021'nin en çok konuşulan, en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Ayşe Yüksel, şimdilerde Instagram'da çok aktif. Her paylaşımı farklı bir olay yaratan genç yarışmacı bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Şimdilerde pek çok sosyal medya projesinin aranan yüzü olan Ayşe Yüksel öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı.
Survivor 2021 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan ve sezonun son kadın yarışmacısı olan Ayşe Yüksel, magazin gündeminin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Survivor'ın en çok konuşulan kadın yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel, yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Şimdilerde, Survivor'ın kendisine getirdiği şöhretin tadını çıkarıyor.