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    • Magazin
    • 11.01.2022 18:06
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    • 11.01.2022 18:09
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    Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, neden tutuklandı? Instagram hesabı...

    Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Sosyal medya fenomeni dolandırıcılık nedeniyle tutuklanan 18 kişi arasında yer alıyor ve mahkeme kararı ile serbest bırakılmasının ardından hayatına dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Tutuklanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın 56 gündür cezaevindeydi, konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor. Peki Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, neden tutuklandı? Instagram hesabı nedir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Simge Barankoğlu neden tutuklandı?

    Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, neden tutuklandı? Instagram hesabı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. sbarankoglu1 Instagram hesabını yöneten isim Tik Tok videoları ile de popüler hale gelmişti. Dolandırıcılık nedeniyle tutuklanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Simge Barankoğlu serbest bırakıldı. İşte tüm bilgiler...

    SİMGE BARANKOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

    İzmir'de, sosyal medyada dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Simge Barankoğlu (27) ile Yeşim Aydın (27), 56 gündür cezaevindeydi ve sulh ceza hakimliğinin aylık gerçekleştirdiği tutukluluk değerlendirme duruşmasında yeni bir karar verildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma ise sürüyor.

    NELER OLMUŞTU?

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını belirledi. 10 Kasım günü önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

        SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

        Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan 1995 doğumlu Simge Barankoğlu, aslen İzmir Ödemiş'lidir. Sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlar ve videolar paylaşan Simge Barankoğlu, 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlatmıştı. İnsanlar sosyal medyada Simge'nin videosunu o dönemde taklit etmeye başlamıştı.

        Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı reklam anlaşmaları ile sağlıyorum ifadesinde bulunan Simge Barankoğlu, DHA'nın haberine göre tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, 'Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum' dedi.
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        Haberler Magazin Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, neden tutuklandı? Instagram hesabı...
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