Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Simge Barankoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, neden tutuklandı? Instagram hesabı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. sbarankoglu1 Instagram hesabını yöneten isim Tik Tok videoları ile de popüler hale gelmişti. Dolandırıcılık nedeniyle tutuklanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Simge Barankoğlu serbest bırakıldı. İşte tüm bilgiler...
SİMGE BARANKOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?
İzmir'de, sosyal medyada dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan fenomen Simge Barankoğlu (27) ile Yeşim Aydın (27), 56 gündür cezaevindeydi ve sulh ceza hakimliğinin aylık gerçekleştirdiği tutukluluk değerlendirme duruşmasında yeni bir karar verildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma ise sürüyor.
NELER OLMUŞTU?
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesini tespit etti. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını belirledi. 10 Kasım günü önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.