Kardeşlerim'deki macerası 1.5 sezon sürmüştü! Yıldız oyuncu Yalnız Kurt'a geçiyor iddiası yankı uyandıracak

Kardeşlerim'de macerası 1.5 sezon sürmüştü! Yıldız oyuncu Yalnız Kurt'a geçiyor iddiası yankı uyandıracak. atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim'in yıldız isminin Yalnız Kurt kadrosuna katılacağı iddia edildi. Kadir karakteriyle gönüllere taht kuran Halit Özgür Sarı'nın ayrılığının ardından Damlasu İkizoğlu da diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. İki ismin vedası seyirciyi şok ederken Halit Özgür Sarı'nın yeni projesinin belli olduğu konuşuluyor. Halit Özgür Sarı'nın çok yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekranlarda olacağı kulislerde sık sık dillendiriliyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Kardeşlerim'de yaşanan 2 vedadan sonrası seyirciler büyük şok yaşadı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olmuş ve yaşanan bu olay adeta yürekleri dağlamıştı.