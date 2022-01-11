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    • Magazin
    • 11.01.2022 12:51
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    • 11.01.2022 12:51
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    Kardeşlerim'deki macerası 1.5 sezon sürmüştü! Yıldız oyuncu Yalnız Kurt'a geçiyor iddiası yankı uyandıracak

    Halit Özgür Sarı yeni adresiyle dikkatleri üzerine çekecek. Son olarak Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle çok sevilen Halit Özgür Sarı'nın bu sezon şovunu atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'ta oynayacağı iddia edildi.. Kardeşlerim dizisinde Kadir karakterinin kaza sonucu ölmesi herkesi şok etmiş ve bu olaydan sonra bir ayrılık daha yaşanmıştı. Kadir karakteriyle adından söz ettiren Halit Özgür Sarı'nın vedasının ardından yeni bir projeyle anlaştığı iddia ediliyor. Halit Özgür Sarı, duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv için hazırladığı Yalnız Kurt dizisinde boy göstereceği iddialar arasında dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    Yıldız oyuncu Yalnız Kurt’a mı geliyor?

    Kardeşlerim'de macerası 1.5 sezon sürmüştü! Yıldız oyuncu Yalnız Kurt'a geçiyor iddiası yankı uyandıracak. atv ekranlarının fenomen dizisi Kardeşlerim'in yıldız isminin Yalnız Kurt kadrosuna katılacağı iddia edildi. Kadir karakteriyle gönüllere taht kuran Halit Özgür Sarı'nın ayrılığının ardından Damlasu İkizoğlu da diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. İki ismin vedası seyirciyi şok ederken Halit Özgür Sarı'nın yeni projesinin belli olduğu konuşuluyor. Halit Özgür Sarı'nın çok yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekranlarda olacağı kulislerde sık sık dillendiriliyor.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Kardeşlerim'de yaşanan 2 vedadan sonrası seyirciler büyük şok yaşadı. Melisa karakteri Kadir'in ölümüne neden olmuş ve yaşanan bu olay adeta yürekleri dağlamıştı.

    Kadir karakteriyle gönüllere taht kuran Halit Özgür Sarı'nın ayrılığının ardından Damlasu İkizoğlu da diziden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. İkilinin vedası seyirciyi şok ederken Halit Özgür Sarı'nın yeni projesinin belli olduğu konuşuluyor.

    Halit Özgür Sarı'nın çok yakında atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalnız Kurt dizisiyle yeniden ekranlarda olacağı kulislerde sık sık dillendiriliyor.

        HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

        Halit Özgür Sarı, 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu ve liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu ve mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.

        Oyunculuk kariyerine 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. En son Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakterini canlandırmıştır.
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        Haberler Magazin Kardeşlerim'deki macerası 1.5 sezon sürmüştü! Yıldız oyuncu Yalnız Kurt'a geçiyor iddiası yankı uyandıracak
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