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    • Magazin
    • 11.01.2022 16:02
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    • 11.01.2022 16:04
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    Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda…

    Diziler ne zaman başlıyor? Televizyon kanallarının yayınlarını yakından takip edenler özellikle akşam kuşağında yayınlanan ve yılbaşı nedeniyle iki haftadır ekranlara gelmeyen dizilerin yeni bölümlerinin hangi tarihte izlenebileceğini merak etmeye başladı. Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda gibi heyecanla beklenen daha pek çok dizinin sosyal medya hesaplarından bilgiler paylaşılıyor ve fragmanlar yayınlanıyor. Peki hangi dizi hangi tarihte ekrana gelecek? Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Diziler ne zaman başlıyor?

    Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda hangi tarihte başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyon kanallarında akşam kuşağında yayınlanan diziler ilgiyle izleniyor ve yılbaşı nedeniyle ekrana gelmeyen dizilerin yeni bölümleri için heyecan dolu bekleyiş başladı. İşte o tarihler...

    DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Annemizi Saklarken: 6 Ocak
    Gönül Dağı: 8 Ocak
    Teşkilat: 9 Ocak

    Yargı: 9 Ocak
    Alparslan Büyük Selçuklu: 10 Ocak
    Kalp Yarası: 10 Ocak

    Arka Sokaklar: 14 Ocak
    Aziz: 14 Ocak
    Kaderimin Oyunu: 14 Ocak
        FETÖ’nün gözde ismi Tezel’e hapis cezası
        Haberler Magazin Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda…
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