Diziler ne zaman başlıyor? Dizilerde yılbaşı tatili ne zaman bitecek? Kuruluş Osman, Arka Sokaklar, Üç Kuruş, Kırmızı Oda hangi tarihte başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Televizyon kanallarında akşam kuşağında yayınlanan diziler ilgiyle izleniyor ve yılbaşı nedeniyle ekrana gelmeyen dizilerin yeni bölümleri için heyecan dolu bekleyiş başladı. İşte o tarihler...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Annemizi Saklarken: 6 Ocak

Gönül Dağı: 8 Ocak

Teşkilat: 9 Ocak