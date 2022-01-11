Ayrılıkların yürek burktuğu Gönül Dağı'na yeni bir ses, yeni bir nefes geliyor! Dengeleri altüst edecek. Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfere imza attı. Usta oyuncu Cem Kurtoğlu, Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı. Birçok reklam filminde rol alan Oya İloğulları'nın dizide Elvan karakterine hayat vereceği öğrenildi. Köprü Film'in yapımcılığını üstlendiği dizi 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ekranlarda yer almamıştı. Oya İloğulları'nın 48. bölümde diziye katılacağı öğrenilirken bu hafta 47. bölümü yayınlanacak olan dizide yine heyecan dolu sahneler yer alacak.

GÖNÜL DAĞI'NA GENÇ YETENEK GELİYOR

Kadrosuna bu sezon pek çok önemli ismi dahil eden Gönül Dağı yine dikkat çekecek bir transfere imza attı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu Cem Kurtoğlu'nu Elif hemşirenin babası olarak kadrosuna katan dizi 22 yaşındaki genç oyuncu Oya İloğulları'yla anlaştı.